Neuruppin

Auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken herrscht am Sonnabend Wochenendruhe, nur wenige Spaziergänger und Besucher sind unterwegs.

Doch die Stille trügt. In vielen Häusern drängen sich die Besucher am Empfangsschalter. Die Kliniken an der Fehrbelliner Straße haben an diesem Tag ihre Türen für Besucher geöff...