„Super gut verteilt“, sagt Hildegard Oelke. Bereits zu Beginn um 13 Uhr kamen die ersten Besucher. So ging es weiter – kontinuierlich tröpfelten neue Gäste nach und nach auf den Hof der Buskower Hobby-Töpferin ein. Die hat zum Tag der offenen Töpferwerkstatt ihr Atelier in einen weihnachtlichen Blickfang verwandelt.

Auf einer langen Tafel reiht sich weißes neben knallrotem Geschirr – alles liebevoll geformt und glasiert. An den Seiten steht Geschirr – aus Porzellan oder auch Steinzeug auf dem Boden oder in Regalen: in rauchgrau oder leuchtendem Türkis, in flammendem Orange oder gebrochenen Erdtönen.

Hildegard Oelke betreibt ihre Werkstatt in Buskow seit 2012. Quelle: Regine Buddeke

Während sich im Inneren höchstens zwei Besucher umschauen, können die anderen sich draußen am Punschfässchen bedienen und warten. Auch draußen flackern Kerzen zwischen schönen Gefäßen, das Ambiente ist vorweihnachtlich-lauschig. „Glücklicherweise ist es nicht so kalt“, freut sich Oelke, die ihrem Hobby seit 2012 in ihrer Werkstatt frönt.

Öffentlicher Rakubrand immer ein Hingucker

Einen Tag der offenen Werkstatt habe sie bereits vor zwei Wochen veranstaltet – auch da sei das Interesse groß gewesen. Zumal sie da draußen einen öffentlichen Raku-Schaubrand zelebriert habe. Mit Handschuhen und Zange bewaffnet zieht sie dann frischgebrannte Keramik aus dem 1000 Grad heißen Brennofen ins für die Raku-Technik typische Sägespäne-Bad zur Reduktion. Das stoße immer auf viel Interesse seitens der Besucher.

Schönes Steinzeug. Quelle: Regine Buddeke

„Ich stehe ja normalerweise sowieso nicht auf Märkten“, sagt die ehemalige Lehrerin – deshalb ist das Coronajahr für sie auch kein herber Einschnitt, was den Verkauf ihrer Keramik angeht.

Vielmehr freut sie sich, dass ihre drei Enkel schon Interesse für das Handwerk zeigen: Jette und Amira (8 und 11 Jahre) haben ebenfalls ein paar Stücke zur Verkaufsausstellung beigesteuert. Und selbst der zweijährige Kolja würde immer sagen: „Oma, kneten“, sagt sie.

Experimente mit Steinzeug und Porzellan

Oftmals werde sie gefragt, ob sie nicht Töpferei-Kurse geben möchte. „Aber eigentlich war ich lange genug Lehrerin“, sagt sie. Habe an der Volkshochschule und auch mit Kindern gearbeitet. „Das reicht. Ich will Zeit haben, in meiner Werkstatt zu experimentieren.“

Auch draußen gab es genug zu bewundern. Quelle: Regine Buddeke

Das tut sie gern – mit Erdbränden, Steinzeug – aber auch Porzellan. „Die Königsdisziplin beim Drehen“, sagt sie. Ihre Glasuren mischt sie sich ebenfalls gern selbst.

Dann zeigt sie eine blaugraue Schale. Wenn man sie in die Hand nimmt, verblüfft, dass sie erstaunlich leicht ist. „Ein Steinzeug“, sagt sie. „Ich drehe es ganz besonders dünn – so wird es zum Handschmeichler“, erklärt sie die Technik.

Überhaupt verlege sie sich gern auf Einzelstücke – ein komplettes Geschirrservice wird man in Buskow eher nicht bekommen. Die Gäste am Samstag aber freuen sich gerade über diese Vielfalt. Kommen, klönen, kaufen. Und als es schon dunkel wird, gibt es sogar noch ein wenig -Hausmusik am Lagerfeuer – mit Geige und Querflöte. Weihnachtslieder, keine Frage.

