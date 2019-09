Erster Unverpackt-Laden eröffnet in Neuruppin

Neuruppin

Sie hat die Gewürzgläser selbst beschriftet, die Birkenstämme in der Café-Ecke selbst gemalt. Elena Thayenthal hat die Eröffnung ihres Ladens „Tante Emma Unverpackt“ in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) mit viel Liebe zum Detail vorbereitet – und doch wird die Zeit knapp.

Wenige Tage vor der Eröffnung muss die Ladeneinrichtung noch eingebaut, müssen letzte Gespräche mit Behörden geführt und die bereits angelieferten Waren einsortiert werden. „Ich freue mich total“, sagt Thayenthal trotz Vorbereitungsstress.

Experiment und Herzenssache

Die 33-jährige Neuruppinerin will am Sonnabend den ersten Unverpackt-Laden in der Fontane-Stadt eröffnen. Ein Experiment. Und zugleich eine Herzenssache. Seit Langem schon hadert Thayenthal mit der Allgegenwärtigkeit von Plastik und der Verschmutzung selbst entlegener Weltgegenden mit Kunststoff.

In ihrem eigenen Leben versucht Thayenthal schon seit Jahren, auf Plastik zu verzichten. Ab sofort will sie auch Anderen die Möglichkeit bieten, plastikfrei einzukaufen.

In einem halben Jahr zum eigenen Geschäft

„Von der konkreten Idee bis zur Geschäftsgründung verging gerade mal ein halbes Jahr“, sagt Thayen­thal. „Das ist enorm wenig.“ Thayenthal besuchte ein Existenzgründerseminar, beriet sich mit Experten, holte sich Tipps fürs Marketing.

Allein die Suche nach den passenden Lieferanten dauerte zwei Monate. Angebote einholen, Proben schicken lassen und die Ware testen – „Ich habe fast alles ausprobiert“, sagt Thayenthal. Die Gewürze wie die Wattepads.

Nudeln aus Kuhhorst, Salami aus Kyritz

Gut ein Drittel der etwa 35 ausgewählten Lieferanten stammt aus der Region. Die Nudeln kommen aus Kuhhorst, die Salami aus der Nähe von Kyritz, die Walnüsse aus Herzberg.

Nicht immer jedoch konnte Thayenthal ihr Regionalprinzip umsetzen. Das Kürbisöl wird in Österreich gepresst. „Nirgendwo schmeckt es so gut wie dort“, sagt die gebürtige Österreicherin.

In einem ehemaligen Friseursalon

In einem ehemaligen Friseursalon am Braschplatz will Thayenthal künftig Hülsenfrüchte, Nudeln, Obst und Gemüse sowie Putzmittel und Kosmetika ohne Plastikverpackungen anbieten. Erst Blondiermittel, jetzt Haferflocken aus dem Glasspender – der Wechsel könne kaum größer sein, sagt Thayenthal und lacht.

Inzwischen erinnert in dem Ladengeschäft nichts mehr an die frühere Friseureinrichtung. Thayen­thal hat die alte Raufasertapete abgerissen und Naturfarben in Blautönen aufgetragen. Von ihrem Plan, einen Teil der Wände mit Birkenstämmen zu dekorieren, musste sie jedoch wieder abrücken. Zu schlecht zu reinigen, hatte die zuständige Behörde erklärt.

Bedenken gegen alten Tisch

Auch anderswo musste Thayenthal Kompromisse machen. Eigentlich hatte sie im Verkaufsraum einen alten Tisch aufstellen wollen – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Doch auch dort gab es behördliche Bedenken. Thayenthal ließ einen neuen Tisch zimmern. Ihre persönlichen Vorgaben für die Ladeneinrichtung, so viel weiß sie inzwischen, lassen sich nicht hundertprozentig umsetzen.

Plastik sei überall, sagt Thayen­thal. In ihrer Sonnenbrille, in den Windeln, in der Glitzerknete, die sich Kinder wünschen. Gleichwohl war Werner Bootes Film „Plastic Planet“ vor einigen Jahren ein Schock für sie. Der Film zeigt, wie Plastikmüll selbst durch entfernte Bergregionen treibt. Thayenthal versuchte anschließend, Plastik aus ihrem Leben fern zu halten. Und hatte gleichzeitig das Gefühl: Das reicht nicht.

Erfolgreiche Crowdfundingaktion

Ihr Laden ist deshalb auch ein zutiefst idealistisches Projekt. Viele Menschen teilten ihre Beweggründe. Mehr als 15.000 Euro kamen in einer Crowdfunding-Aktion zusammen, die Thayenthal zur Finanzierung des Projektes gestartet hatte. Für Thayenthal auch ein Zeichen, dass genügend andere Verbraucher gerne unverpackt einkaufen würden.

Der plastikfreie Einkauf macht auch ein wenig Mühe. Wer im Unverpacktladen einkauft, sollte möglichst Abfüllgläser mitbringen. Für Spontankäufer soll es allerdings auch Leihgläser und Stoffbeutel geben.

Von Frauke Herweg