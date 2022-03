Tarifstreit bei den Ruppiner Kliniken sorgt für Unruhe in OPR

Neuruppin

Im Streit um die Bezahlung von 1400 Beschäftigten der Ruppiner Kliniken und der Klinik-Tochter OGD gibt es eine neue Idee. Abgeordnete des Kreistages bringen einen Zuschuss in Millionenhöhe für das Krankenhaus ins Spiel.

Seit Anfang Dezember laufen Tarifverhandlungen für das nichtmedizinische Personal. Ziel der Gewerkschaft Verdi ist es, dass die Mitarbeiter zu 100 Prozent Lohn nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes erhalten. Derzeit gilt für die Ruppiner Kliniken ein Haustarifvertrag, weshalb die Mitarbeiter in der Regel deutlich weniger Geld bekommen. Die Kliniken gehören dem Landkreis.

Der Bau eines Kreisarchivs in Neuruppin würde wohl etwa drei Millionen Euro kosten

Abgeordnete der Partei die Linke im Kreistag fordern deshalb jetzt, dass einige für dieses Jahr geplante Investitionen verschoben werden, wie etwa der Bau des Kreisarchivs in Neuruppin. Der Neubau würde nach bisherigen Schätzungen etwa drei Millionen Euro kosten. Dieses Geld soll nach Wunsch der Linken in die Kliniken fließen.

„Wir müssen erst eine Perspektive für die Klinik-Beschäftigten für die nächsten Jahre schaffen“, sagt Justin König, der Fraktionschef der Linken im Kreistag. Die Zeit drängt: Der Kreis- und Finanzausschuss will am Donnerstag, 10. März, in Neuruppin über die Vergabe der Planungsarbeiten für den Neubau befinden. Die Linke setzt darauf, dass der Bau um ein Jahr verschoben wird.

Neuruppins Klinikchef kritisiert zu geringe Zuschüsse von Land und Krankenkassen

Es ist aber fraglich, ob sich die Partei mit dieser Forderung durchsetzen kann. Zwar räumt auch CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke ein, dass man über das Thema einer vernünftigen Bezahlung der Beschäftigten im kreiseigenen Unternehmen, dem Neuruppiner Krankenhaus, sprechen müsse. Allerdings könne man die Investition für ein Kreisarchiv nur einmal verschieben – bei der vernünftigen Bezahlung der Klinikbeschäftigten gehe es jedoch um einen jährlichen Zuschuss des Kreises.

Krankenhaus-Geschäftsführer Gunnar Pietzner hatte in der Vergangenheit klar gestellt, dass er keine Möglichkeit sieht, die Forderungen von Verdi zu erfüllen. In den vergangenen Jahren war mehrfach über die finanzielle Lage der Kliniken spekuliert worden. Pietzner kritisierte einmal mehr, dass aus seiner Sicht die Zuschüsse von Land und Krankenkassen zu gering seien.

Amtsdirektoren und Bürgermeister in OPR lehnen eine höhere Kreisumlage ab

Offen ließen bisher alle, wie sich die Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Situation der Ruppiner Kliniken ausgewirkt hat. Ende Februar hatte sich der Landrat den Streikenden gestellt. Ralf Reinhardt (SPD) machte den Mitarbeitern aber wenig Hoffnung. „Es ist das gute Recht der Mitarbeitenden, TVöD zu fordern. Nur ist das nicht dadurch zu lösen, dass auf kommunaler Ebene das Geld umverteilt wird und dann andere Bereiche wie Kitas, Schulen, Horte und Straßen nicht mehr ausfinanziert werden können.“

Reinhardt spielt damit auf eine weitere Möglichkeit an, den Kliniken dauerhaft einen Zuschuss zu gewähren. Denkbar wäre, dass der Landkreis die Kreisumlage anhebt und so zusätzliches Geld von den Städten und Gemeinden kassiert. Das könnte er dann an die Kliniken weiterreichen. Doch das haben die Amtsdirektoren und Bürgermeister bereits entschieden abgelehnt. Denn dieses Geld würde dann für Investitionen in den Gemeinden fehlen.

Von Andreas Vogel