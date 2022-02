Tarifverhandlungen gescheitert – nächster Warnstreik an den Ruppiner Kliniken

Neuruppin

Bei den Ruppiner Kliniken gibt es am Donnerstag, 10. Februar, den nächsten Warnstreik – denn die dritte Runde der Tarifverhandlungen für rund 1400 Beschäftigte des Neuruppiner Krankenhauses und der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD) ist am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

„Leider haben die Arbeitgeber kein neues Angebot vorgelegt“, sagt der Verdi-Verhandlungsführer Torsten Schulz. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten das Entgeltniveau des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD), eine Erhöhung der sogenannten Tabellenentgelte um 1,8 Prozent zum 1. April – das macht beispielsweise für eine Krankenschwester mit mindestens 15-jähriger Berufserfahrung ein monatliches Plus von etwa 60 Euro aus – sowie eine Corona-Sonderzahlung von 750 Euro.

Ruppiner Kliniken lehnen Corona-Sonderzahlung ab

Das Neuruppiner Krankenhaus hat eine Corona-Sonderzahlung generell abgelehnt und ist zudem lediglich bereit, die etwa 800 Beschäftigten in der Pflege zu 100 Prozent nach den Tarifen des TVöD zu bezahlen. Die 600 Mitarbeiter, die in Laboren und Praxen tätig sind, sollen laut Verdi lediglich etwas mehr Lohn als bisher erhalten. Das sei sowohl für die Gewerkschaft als auch die Tarifkommission nicht akzeptabel.

Deshalb ist für den 10. Februar zu einem zweiten Warnstreik aufgerufen worden. „Wir müssen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen“, so Torsten Schulz.

Neuruppiner Landrat soll sich den Streikenden stellen

Der Klinik-Geschäftsführer Gunnar Pietzner bedauerte am Mittwoch dass erneut eine Verhandlungsrunde fehlschlug und verwies darauf, dass in jeder Runde Anpassungen und kleine Änderungen zugunsten aller Beschäftigten angeboten worden seien. Eine hundertprozentige Angleichung sei unter den derzeitigen Finanzierungsbedingungen nicht möglich, ohne die hart erarbeitete wirtschaftliche Stabilität und letztlich Arbeitsplätze und den Krankenhausstandort zu gefährden, hatte Pietzner bereits im Januar betont. „Wir können nicht zu Lasten des Landkreises verhandeln“, so der Klinikchef.

Der nun ausgerufene Warnstreik am 10. Februar ist von 6 bis 18 Uhr geplant. Auch eine Kundgebung soll es erneut auf dem Skaterpark in der Nähe des Neuruppiner Krankenhauses geben. Zusätzlich ist eine Demonstration zum Sitz des Landrates in der Neuruppiner Virchowstraße geplant.

Die Ruppiner Kliniken sind ein Unternehmen des Landkreises. „Wir erwarten, dass sich diesmal der Landrat sowie die Vorsitzende des Kreistages den Streikenden stellt“, sagt der Verdi-Verhandlungsführer Schulz. Demnach wurden auch alle Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen eingeladen.

Knapp 300 Beschäftigte beim ersten Warnstreik nach 20 Jahren

Am ersten Warnstreik der Ruppiner Kliniken nach gut 20 Jahren hatten sich im Januar knapp 300 Beschäftigte beteiligt. Aus der Politik hatten sich Kreistagsabgeordnete von CDU, Linke und BVB-Freie Wähler bei dem Streik sehen lassen. Dabei war angekündigt worden, dass sich der Sozial- und Petitionsausschuss vermutlich im Februar mit der Unterschriftenaktion von mehr als 900 Klinik-Beschäftigten befassen werde. Die Mitarbeiter fordern eine Rückkehr der Kliniken in den kommunalen Arbeitgeberverband. Aus diesem war das Krankenhaus vor gut 20 Jahren ausgestiegen.

Von Andreas Vogel