Was für ein Erfolg: Die Neuruppiner Innenstadt war am Samstag knüppelvoll. Auf sechs Bühnen spielten zwei Dutzend regionale Bands – für lau. Das Konzept der Solidaritätsaktion der Neuruppiner Musikszene, die coronagebeutelte Gastronomiebranche und den Einzelhandel in Neuruppin zu unterstützen sowie die Innenstadt zu beleben, ging klar auf.