Die Taxitarife in Ostprignitz-Ruppin sollen zum Jahreswechsel um über 20 Prozent erhöht werden. Grund sind die gestiegenen Kosten für die Autos, für Reparaturen und Versicherungen sowie der Mindestlohn. SPD-Mann Liefke will, dass sich auch der Kreis-Sozialausschuss mit dem Thema beschäftigt. Aber das wird wohl so schnell nicht passieren.