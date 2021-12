Neuruppin

Nur eine Reihe weißer Steine im aufgewühlten Boden ließ vor wenigen Monaten vermuten, dass sich an dieser Stelle im Neuruppiner Gewerbegebiet Treskow etwas tun wird. Jetzt erhebt sich just da eine große Halle. Vor dem neuen Gebäude ist aber immer noch Baustelle: Die Pflastersteine liegen bereit, aber noch nicht in der Erde.

Verstimmt klingt Maik Borchert dennoch nicht. „Durch den minimalen Wintereinbruch vergangene Woche gab es da Verzug“, erklärt er ruhig. „So ist es eben.“ Der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks Neuruppin hofft jedoch, dass das Wetter ihm nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht.

Fahrzeuge sollen so schnell wie möglich in die Halle

Schließlich sollen die THW-Fahrzeuge so schnell wie möglich in der Halle verschwinden. Auf die offzielle Übergabe mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die erst im Januar oder Februar folgen soll, will er nicht warten. Ihm ist es wichtig, dass die teure Technik nicht weiter dem Wetter ausgesetzt ist.

Maik Borchert, der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks Neuruppin, auf der Baustelle für die neue Fahrzeughalle im Sommer dieses Jahres. Quelle: Henry Mundt

Drei Monate sollten ursprünglich die Arbeiten dauern, die im März begonnen hatten. Wegen der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Lieferprobleme und gut ausgebuchter Auftragsbücher bei den Bauunternehmen hat es nun deutlich länger gedauert. „Hauptsache aber, wir haben jetzt einen Stand erreicht, an dem nicht mehr viel schiefgehen kann“, sagt Borchert.

Corona hat Folgen für THW-Helfer in Neuruppin

Für ihn ist aber sowieso seine Truppe viel wichtiger als das Gebäude, um das das THW 15 Jahre lang gekämpft hat und das nun ein privater Investor gebaut hat. Die Truppe habe von der Stärke her nicht unter Pandemie gelitten. 43 Frauen und Männer aus dem gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin verrichten im Ortsverband Neuruppin den aktiven Dienst; 17 junge Menschen gehören der Jugendabteilung an – ungefähr so viele also wie vor der Corona-Zeit.

Einen Einschnitt hat es durch die Pandemie trotzdem gegeben: Der ganztägige gemeinsame Ausbildungstag fiel aus. Statt des samstäglichen Treffens aller Mitglieder einmal im Monat gab es Trainingseinheiten in kleineren Gruppen unter der Woche, dafür aber öfter. Wie sich diese Änderung auswirkt und wann der Ortsverband wieder in großer Runde lernen kann, dass sei noch unklar. „Aber ich bin jedem Helfer dankbar, der sich trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen weiter engagiert“, sagt Maik Borchert.

THW bei Hochwasser und im Kampf gegen Corona im Einsatz

Engagiert haben sich die Aktiven nicht zu knapp: Etwa 2350 Einsatzstunden sind in diesem Jahr bislang zusammengekommen. „Das ist eine ganze Menge“, urteilt Borchert, der seit 2017 den Hut im Ortsverband aufhat. Einsätze gab es in allen möglichen Bereichen: bei Unfällen, bei einem Brand – diesmal aber auch beim Bekämpfen der Pandemie im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und der afrikanischen Schweinepest in der Prignitz sowie bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.

Tausende Katastrophenhelfer kampieren auf dem Gelände des Nürburgrings in einem riesigen Zeltlager. Auch das THW Neuruppin war vor Ort. Quelle: privat

Eine Woche lang leistete dort die Bergungsgruppe Hilfe. 14 Tage lang unterstützte die Neuruppiner THW-Führung zusätzlich die Hilfskräfte vor Ort. Das sei eine kräftezerrende Aufgabe gewesen – und auch psychisch eine echte Herausforderung, sagt Maik Borchert. „So eine Katastrophe geht an keinem spurlos vorbei.“ Zumal die Situation vor Ort noch schlimmer gewesen sei, als die Bilder, welche die Medien davon zeigten.

Interesse an Arbeit der Helfer gewachsen

Alle haben die Aufgabe aber gut gemeistert. Und auch die Arbeitgeber, welche die ehrenamtlichen Kräfte für den Einsatz freistellen mussten, hätten ausnahmslos mitgezogen. „Das ist nicht selbstverständlich.“

Das „sehr traurige“ Ereignis in der Eifel hat aus Sicht Borcherts auch eine positive Seite: Das Interesse der Menschen an der Arbeit des Technischen Hilfswerks sei in Folge des Hochwassers stark gestiegen, auch in Ostprignitz-Ruppin. Er hofft, dass der Ortsverband dadurch vielleicht wächst.

Bund spendiert neue THW-Fahrzeuge für Neuruppin und Wittenberge

Einen Hoffnungsschimmer gibt es auch bei der Fahrzeugbeschaffung: Erst am Donnerstagabend meldete Wiebke Papenbrock, SPD-Bundestagsabgeordnete für die Region, dass das Parlament Geld für 1000 neue THW-Fahrzeuge noch kurz vor Jahresende lockergemacht hat. Davon profitieren sollen auch die Ortsverbände Neuruppin und Wittenberge.

Welches Fahrzeug Neuruppin tatsächlich bekommt, das weiß Maik Borchert am Freitagmorgen noch nicht. Auf seinem Wunschzettel stehen aber zwei Anhänger: ein neuer für die Fachgruppe Notversorgung sowie ein Anhänger für die Bergungsgruppe, der das alte Modell aus DDR-Zeiten ersetzen soll.

Von Celina Aniol