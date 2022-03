Neuruppin

Tausende Menschen haben mit ihm gesprochen – doch sie sind ihm nie begegnet. Die Rede ist von Herbert Becker: Seit 37 Jahren ist er die Telefonstimme der Ruppiner Kliniken. Bei ihm in der Telefonzentrale des Neuruppiner Krankenhauses gehen täglich hunderte Anrufe ein.

Von Geburt an hochgradig kurzsichtig, absolvierte Herbert Becker Anfang der 70er Jahre eine Ausbildung zum Betriebstelefonisten und Fernmeldetechniker am Reha-Zentrum für Blinde und Sehbehinderte in Halle an der Saale.

Den Lieblingsjob in der Telefonzentrale gefunden

Zurück in der brandenburgischen Heimat, hatte er sich im Kyritzer Krankenhaus beworben und dort mit der Arbeit in der Telefonzentrale begonnen. „Schnell merkte ich, dass mir diese Tätigkeit sehr viel Spaß macht und so war mir früh klar geworden, dass ich genau das auch die nächsten Jahre machen will.“

Das Hauptgebäude der Ruppiner Kliniken in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Später wechselte Herbert Becker dann ins damalige Bezirkskrankenhaus Neuruppin, das zu jener Zeit noch eigenständig neben dem Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie existierte.

Aufgrund eines lukrativen Angebotes vom KFL, dem Kreisbetrieb für Landtechnik, wechselte er 1982 als Telefonist in diesen Betrieb und wurde sogar als Bestarbeiter geehrt. „Aber bei damals schon 300 Gesprächen pro Tag war die Arbeit ja auch nicht ohne.“

Mitte der 80er Jahre ging er zurück in das Neuruppiner Krankenhaus, wo er bis heute angestellt ist. „Die Bezahlung war angeglichen worden“, sagt Herbert Becker. Vieles war vor 37 Jahren noch anders: „Damals waren wir ein Team von acht Kollegen und arbeiteten im Drei-Schicht-System. Ich selbst war zum Bereichsleiter aufgestiegen.“

Im Neuruppiner Krankenhaus hat sich nach der Wende vieles verändert

Doch im Laufe der Jahrzehnte hat sich allerhand verändert. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde das DDR-Krankenhaus mit seinen vielen Fachabteilungen Mitte der 90er Jahre zu den Ruppiner Kliniken. „Eine neue Telefonanlage der Firma Siemens wurde vom Westen gespendet und eingebaut“, erinnert sich der Telefonist. Aus dreistelligen Nummern wurden vierstellige und die Zahl der Anschlüsse vervielfachte sich.

„Leider hatte sich meine Sehkraft von ursprünglich 20 Prozent erheblich vermindert und auch ein neu diagnostizierter Grauer Star machte mir mehr und mehr zu schaffen“, sagt Herbert Becker. Erst Jahre später, nach einer Operation im Jahr 2016, gab es zumindest temporäre Verbesserungen.

„Ich selbst bekam irgendwann einen Computer mit Bildschirmlupe, die von 100 auf 300 Prozent vergrößerte. Die Kollegenzahl hatte sich dagegen vermindert und seit 2017 bin ich als Einziger übrig geblieben“, berichtet der Telefonist der Ruppiner Kliniken. Im Gegensatz zu früher sei die Telefonanlage jetzt nur noch an 30 Stunden in der Woche besetzt. Viele Anfragen werden über die Durchwahlnummern abgewickelt.

Doch an den eigentlichen Aufgaben habe sich wenig geändert. Noch immer würden täglich hunderte Anrufe reinkommen und gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie kämen viele Fragen und Sorgen der Leute hinzu.

Herbert Becker ist Telefonist und Seelsorger zugleich

„Manchmal bin ich Telefonist und Seelsorger zugleich und vielen Anrufern kann ich auch gleich mit den Nummern anderer Kliniken und Gesundheitsangebote weiterhelfen“, sagt Herbert Becker. „Ich denke, dass ich an die 5000 Telefonnummern im Kopf habe. Entgegen dem Internet stimmen die Nummern, die ich weitergebe, wenigstens“, fügt er mit einem Lächeln hinzu.

Im Mai wird Herbert Becker in Rente gehen. Er sagt voller Vorfreude, dass er seinen Ruhestand genießen möchte. Mit dem Ertrag aus der Betriebsrente will er sich zumindest noch den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Was genau, darüber schweigt er jetzt aber.

Von Peter Lenz