Testpflicht für Unternehmen: So gehen Betriebe in und um Neuruppin damit um

Ein Autohausbesitzer war’s, der den Stein des Anstoßes bei Gunhild Brandenburg ins Rollen brachte. Wochen bevor die Entscheidung zur Corona-Testpflicht für Unternehmen fiel, die nun seit Dienstag gilt, fragte er bei der Chefin der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin nach einer Lösung für das nahende Problem.

„Da habe ich mich hingesetzt und recherchiert, wo wir qualitativ hochwertige, aber auch günstige Tests bekommen könnten“, berichtet sie. Dann bestellte sie auch gleich 3500 Sets. Denn sie ahnte, dass der Markt schnell leer gefegt sein könnte und die Preise in die Höhe schnellen würden. Sie traf damit ins Schwarze.

Fast alle Tests der großen Charge sind weg

Rund 40 Prozent der insgesamt knapp 190 Mitgliedsunternehmen der Kreishandwerkerschaft, die die Geschäftsführerin einzeln angeschrieben hat, wollten die Spucktests am Ende haben, die – massenhaft bestellt – günstig waren und auch in der Anwendung einfach sind.

Gunhild Brandenburg brachte von Zuhause Kartons mit, baute eine Packstrecke auf – und ist nun fast alle los. „Ich bin happy“, sagt sie. Denn die Preise haben tatsächlich angezogen. Außerdem seien die Unternehmer für das Angebot ohne viel Sucherei richtig dankbar gewesen. „Und ich habe so auch für ein bisschen mehr Sicherheit in den Betrieben unserer Region mitgesorgt, ohne den Aufwand in Rechnung zu stellen.“

Lieber Kosten tragen, als Gesundheit gefährden

Sie nimmt an, dass die anderen Handwerksunternehmen andere Bezugsquellen hatten – oder dass sie sich der öffentlichen Teststellen bedienen. Schließlich sind sie laut Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes jetzt verpflichtet, den Mitarbeitern mindestens einmal wöchentlich ein Testangebot zu machen.

Manch ein Verband klagt dagegen. Auch Gunhild Brandenburg findet es nicht gut, dass die Kosten auf die teils gebeutelten Betriebe umgewälzt werden, auch wenn ihre Handwerker sich bei ihr noch nicht beschwert haben. Sie wünscht sich, dass der Bund die Ausgaben übernimmt. Aber auch, dass die Unternehmen für Sicherheit sorgen – spätestens seitdem sie in ihrer nahen Umgebung die Heftigkeit der Erkrankung mitbekam.

Mario Cuba, Chef bei Cuba Kunststofftechnik in Neuruppin, schickt seine Mitarbeiter in die Teststelle. Er findet, dass die Tests lieber Profis machen sollten. Quelle: Peter Geisler

Mario Cuba gehört zu denen, die ihre Mitarbeiter in das Neuruppiner Testzentrum schicken. Keineswegs aber, um Geld zu sparen, winkt der Chef der Firma Cuba Kunststofftechnik ab, die auf dem alten Flugplatz ansässig ist. „Mir geht es um die Sicherheit.“ Er glaubt, dass die von Laien gemachten Tests in einem Unternehmen nicht so aussagekräftig sind wie professionell gemachte Abstriche. Sprich: Dass dabei öfter ein Erkrankter als negativ getestet wird.

„Und ich würde mir nicht anmaßen, so einen Test bei jemanden zu machen, bei dem man mit dem Stäbchen tief in den Rachen gelangen muss.“ Cuba ist der Meinung, dass dafür geschultes und zigfach am Tag erprobtes Personal allemal eher in der Lage ist, um keinen Abwehrreflex auszulösen, der zu Verletzungen führen könnte. „In der Teststelle sind Leute, die wissen, was sie tun. Darauf greife ich zurück, solange es geht.“

Teststelle will auch Arbeitnehmer testen

Ronny Sattelmair hat kein Problem damit. „Wir merken nicht, dass wir wegen der Testpflicht für Unternehmen jetzt überrannt werden“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, der mit seinem Team die Hauptteststellen in Neuruppin und Kyritz betreibt. „Und wir haben noch Kapazitäten.“ Zwischen 100 und 250 Menschen nutzen täglich das Angebot in Neuruppin. Bis zu 300 Tests seien zu schaffen.

Er ermuntert Betriebschefs geradezu, seine Zentren zu nutzen. „Uns ist es wichtig, so viele Menschen wie möglich zu testen, um endlich die verdammte Pandemie in den Griff zu kriegen.“ Ob sich nun jemand als Arbeitnehmer oder privat beproben lässt, sei egal. „Wenn wir einen Positiven rauspicken, wiegt der Vorteil ungleich höher als mögliche juristische Fragen, ob das zulässig ist.“

Ronny Sattelmair, Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Roten Kreuz Ostprignitz-Ruppin, freut sich, wenn so viele Erkrankte wie möglich entdeckt werden. Quelle: Henry Mundt

Er vermutet auch, dass die beim DRK gemachten Tests zuverlässiger Coronafälle aufspüren als andere. Schließlich seien seine Mitarbeiter schon seit Dezember dabei, viele Tests täglich zu machen. Er sei aber auch jederzeit bereit, Bezugsquellen für seine Tests mitzuteilen und Menschen auszubilden, die diese dann in den einzelnen Unternehmen durchführen. Dass es keine leere Worthülse ist, das beweist die bisherige Bilanz: Der DRK hat in der Region schon mehr als 100 Tester ausgebildet.

Zwei solcher für die Schnelltestung fitgemachten Mitarbeiter sorgen nun bei der Abfallwirtschaftsunion Ostprignitz-Ruppin (Awu) für das Angebot. Denn mehr ist es nicht: Die Arbeitgeber haben die Pflicht, die Test bereitzustellen, können aber ihre Arbeitnehmer nicht dazu verpflichten, sie anzunehmen. Rund 50 Prozent seines 70-Mann-Teams macht dabei mit, schätzt Awu-Geschäftsführer Matthias Noa. Bei Mario Cuba sind es etwa 60 Prozent bei 34 Mitarbeitern.

Awu testet schon seit Februar

Getestet wird auf dem Gelände in Werder bereits seit Februar. Feste Tage dafür gibt es nicht. Jeder, der Bedarf sieht, kann sich anmelden. Klar, sei er nicht glücklich über die zusätzlichen Kosten, sagt Noa. „Ich bin aber vor allem immer froh, wenn wir ein negatives Ergebnis bekommen.“

Er fühlt sich zwar gut aufgestellt. Die Angst, dass Corona die Entsorgung gefährdet, sei aber da. Wie es sich an der Grenze dorthin anfüllt, weiß er: Als zu Corona noch andere Krankheiten unter den Mitarbeitern dazu kamen, „da war’s teilweise schon knirsch.“ So etwas möchte er nicht mehr erleben. Und die Tests helfen nun einmal dabei.

Von Celina Aniol