Stadtwerke Neuruppin bald nur noch mit einem Chef

Neuruppin

Die Stadtwerke Neuruppin haben ab Herbst nur noch einen Geschäftsführer. Ende September geht Joachim Zindler in den Ruhestand und wird seinen Posten als Chef des technischen Bereichs räumen. Sein Posten soll nicht neu besetzt werden. Darauf hat sich der Aufsichtsrat am Donnerstag verständigt, bestätigt Bürgermeister Jens-Peter Golde auf Nachfrage.

Ab 1. Oktober wird Thoralf Uebach (53) alleiniger Geschäftsführer des Neuruppiner Energieversorgers sein. Zur Seite stehen ihm künftig zwei Prokuristen. Vertriebschef Andreas Gerlach, der auch jetzt schon Prokura hat, wird einer von ihnen sein. Zweiter Prokurist soll Artur Dzasokhov werden.

Er ist künftig der Techniker in der Führungsrunde. Bisher leitet Dzasokhov den Bereich Erzeugung bei den Stadtwerken und ist unter anderem für die Produktion von Fernwärme, Strom und Trinkwasser zuständig.

Der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Neuruppin Joachim Zindler geht im September in den Ruhestand. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Joachim Zindler ist mit den Stadtwerken von Anfang an verbunden. 1993 hatte er schon seinen Namen unter die Gründungsurkunde des städtischen Unternehmens gesetzt. Damals war Zindler Bürgermeister in Neuruppin.

Die Gründung des kommunalen Unternehmens musste damals so schnell gehen, dass die Neuruppiner das rein formal noch in Hannover erledigt haben, weil das Amtsgericht in Neuruppin noch nicht dafür bereit war.

Die Stadtwerke gehören allein der Fontanestadt Neuruppin

Bis heute sind die Stadtwerke eine 100-prozentige Tochterfirma der Stadt Neuruppin. Andere Städte und Gemeinden haben ihre Stadtwerke längst an große Konkurrenten abgegeben oder die zumindest als Teilhaber mit ins Boot geholt – entweder, weil sie das wollten oder weil sie aus wirtschaftlicher Not dazu gezwungen waren. Neuruppin war immer die Eigenständigkeit seines Energieunternehmens wichtig – auch um als Stadt Einfluss auf die Preise und Investitionen zu haben.

Guido Gerlach ist Vertriebschef und Prokurist der Stadtwerke. Quelle: Peter Geisler

Seit 1994 arbeitet Joachim Zindler für die Stadtwerke, ein Jahr später wurde er bereits Prokurist.

In der Affäre um illegale Zahlungen an den Märkischen Sportverein wurde der damalige Geschäftsführer Dietmar Lenz 2007 fristlos entlassen. Als Konsequenz aus den eigenmächtigen Zahlungen führten die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat damals das Vier-Augen-Prinzip ein und bestellten nach einiger Diskussion zwei Geschäftsführer: Joachim Zindler und den bisherigen kaufmännischen Leiter Thoralf Uebach, der seit 1996 für die Stadtwerke arbeitet.

Beide leiten das Unternehmen mit heute etwa 130 Mitarbeiterin und einem Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro inzwischen seit zwölf Jahren und treffen alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam.

Artur Dzasokhov soll ab Oktober zweiter Prokurist werden. Quelle: Reyk Grunow

Die Stadtwerke haben als Ziel möglichst viel Energie selbst zu erzeugen, um Neuruppin unabhängiger von der Schwankungen des Weltmarktes und den Kosten eines langen Transportes zu machen. Zugleich soll die Energieproduktion möglichst nachhaltig erfolgen, etwa durch den Einsatz von Biogas aus der Kläranlage und nachwachsenden Rohstoffen wie Holz. Joachim Zindler hat an dem Plan maßgeblichen Anteil.

Von Reyk Grunow