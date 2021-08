Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin plant neue Attraktion

Kunsterspring

Im Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin soll im Herbst damit begonnen werden, das Projekt „Erlebnis Kunsterbach“ umzusetzen. Dabei handelt es sich um eine behindergengerechte Steganlage ohne Treppen am Flußlauf der Kunster, sagte am Sonnabend Tierparkchef Peter Mancke beim Tag der Tierpaten. Demnach kann das „Projekt der Zukunft“, das etwa 100.000 Euro kosten wird, dank des Fördervereins, der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und der Sparkassenstiftung umgesetzt werden kann.

Die Besucher sollen auf der geplanten Steganlage viel über das Leben an und in Fließgewässern erfahren können, etwa über Frösche und Kraniche, wie auch über Spinnen, Fischotter und Biber. „Wir haben im Bereich des Tierparks drei Dämme von Bibern, was darauf schließen lässt, dass hier drei Biberfamilien leben“, sagte Falk Knudsen, der stellvertretende Tierparkchef.

Die Kraniche wurden wohl von Fischottern getötet

Das Projekt „Erlebnis Kunsterbach“, das derzeit noch von der Naturschutzbehörde des Kreises geprüft wird, soll in dem Bereich entstehen, wo sich einst die Kranichanlage befand. Die Anlage wurde aber bereits seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt, da wohl Fischotter die zwei imposanten Vögel getötet und vertilgt hatten. Seitdem war unklar, ob und wie dieser Bereich künftig genutzt werden soll.

Auch mehrere Schwarzstörche sind im Tierpark Kunsterspring zu sehen. Quelle: Andreas Vogel

Nicht die Anzahl der Tierarten sei entscheidend, die Besucher in einem Tierpark sehen und kennen lernen können, sondern die Art der Präsentation, sagte Tierparkchef Mancke und verwies auf den Zoo in Eberswalde im Barnim. Dort wurde im Juli ein 200 Meter langer hölzerner Erlebnispfad eröffnet, der Besuchern aus vier Metern Höhe auch einen Blick ins Wolfsgehege ermöglicht.

Tierparkchef freut sich über erstaunlich viele Besucher

Mancke hofft, dass die geplante Steganlage im Tierpark Kunsterspring in zwei, spätestens drei Jahren fertig sein wird und bei Besuchern ebenso gut ankommen wird wie der Erlebnispfad im Zoo von Eberswalde.

Trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie, der Tierpark musste deshalb mehrfach schließen müssen, ist der Tierparkchef mit der Besuchernachfrage in diesem Jahr bisher zufrieden. „Es ist ein recht gutes Besucherjahr“, so Mancke. Der Neuruppiner führt das darauf zurück, dass in diesem Jahr besonders viele Menschen Urlaub in Deutschland machen – und dabei mit ihren Kindern gern einen Tierpark im Grünen besuchen.

Gut 180 Tierpaten in Kunsterspring

Anja und Johannes Behrens aus Manker sind regelmäßig in Kunsterspring, schon wegen ihrer Kinder Jette und Gustav. Schließlich gehören die zwei zu den gut 180 Tierpaten, die der Neuruppiner Tierpark hat. Jette (7) ist Patin von Shetlandpony Asterix, Gustav ist Pate von Rothirsch Gustav, der über ein imposantes Geweih verfügt. „Der Hirsch ist cool“, sagt Johannes Behrens, der Stukkateur ist.

Waltraut Lüttcher aus Berlin hatte ihrem Patentier "Jenny" natürlich ein paar Leckerlis mitgebracht. Quelle: Andreas Vogel

Die Berliner Waltraut und Manfred Lüttcher kommen bereits seit mehr als 25 Jahren mindestens ein-, zweimal im Jahr nach Kunsterspring. Sie haben den Tierpark nach dem Fall der Mauer entdeckt – und die Patenschaft über das Maultier „Jenny“ übernommen. „Wir wollten was Gutes tun“, sagt die Seniorin, die im Oktober 88 Jahre alt wird und 20 Jahre als Frisöre sowie 30 Jahre bei einer Finanzverwaltung gearbeitet hat. Die zwei sind laut Tierparkchef Mancke eine der ältesten Paten in Kunsterspring, während Maultier Jenny – der Vater war ein Poitou-Esel, die Mutter ein Shetlandpony – mit 35 Jahren zu den ältesten Tieren im Neuruppiner Tierpark gehört.

Der Tierpark Kunsterspring hat noch bis Ende September täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, von Oktober bis März täglich von 9 bis 17 Uhr.

Von Andreas Vogel