Ein Mini-Farbtupfer bewegt sich vor der perfekt weißen Kulisse. Dann noch einer, und noch einer, und noch einer: Vier kleine Wollschweine in Rostbraun schnüffeln sich den Weg durch den Schnee im Winterwunderland frei. Schüchtern zuerst, dann schon fast draufgängerisch. „Sie sind gerade im niedlichsten Alter“, schwärmt Peter Mancke.

Mitte Januar wurden die jüngsten Bewohner des Tierparks Kunsterspring bei Neuruppin geboren, berichtet der Parkleiter. Nun entdecken die Ferkel, die aussehen, als ob sie ewig lächeln würden, schon munter ihr Außengehege – ihre Eltern aber immer noch im Schlepptau. „Man muss sie unbedingt jetzt sehen“, lautet das Fazit von Mancke.

Tierpark Kunsterspring ab Dienstag geöffnet

Das Gute: Man kann es nun auch. Denn der Tierpark empfängt nach einer langen Corona-Zwangspause wieder Besucher. Anfang November wurde die städtische Einrichtung auf Anordnung des Landes wegen der potenziellen Ansteckungsgefahr in einen Quasi-Winterschlaf geschickt. Ab Dienstag, 16. Februar, sind ihre Türen wieder für alle geöffnet.

Dass es so kommen würde, hat Mancke nicht unbedingt erwartet. Denn nichts deutete im Vorfeld der letztwöchigen Lockdown-Lockerungen auf die Öffnung der Tierparks in Brandenburg hin, meint er. „Aber ich bin andererseits auch nicht so dicht an der Politik dran“, schränkt er ein.

Viel Platz zum Abstandhalten auf dem Tierparkgelände

Wer aber auch immer und warum diese Entscheidung ausgerechnet jetzt getroffen hat: Der Tierparkchef findet sie richtig. „Die Menschen brauchen Bewegung, um ihr Immunsystem zu stärken. Und bei uns ist die Ansteckungsgefahr nicht so hoch.“

Denn seine Gäste haben gut Platz auf dem weitläufigen Gelände draußen. Zumal im Winter, wenn die Besucherzahlen ohnehin eher niedrig sind. Und die Anlagen, an denen es potenziell zu Menschenansammlungen kommen könnte wie im Terrarium, bleiben auf Anordnung der Landesregierung sowieso weiterhin geschlossen. Und auch die Schaufütterungen fallen aus, damit sich keine Grüppchen am Zaun bilden.

Das Maultier hat genauso wie die anderen Tiere im Tierpark Kunsterspring wegen der Corona-Schließung viele ruhige Monate zugebracht. Quelle: Henry Mundt

Ansonsten gilt zudem auf dem gesamten Areal Maskenpflicht. Sprich: Wer die Tiere besuchen will, der muss eine FFP2- oder eine medizinische Maske tragen. „Wichtig ist das vor allem auf den Toiletten“, meint Mancke. Denn dort kann weniger als im Wald der entsprechende Abstand zu anderen eingehalten werden.

Im Gegensatz zu den abgeschlossenen Tieranlagen wird das Streichelgehege zugänglich sein. Dieses gehört zu den Magneten des Tierparks: Vor allem Kinder lieben die Zwergziegenecke, in der sie die putzigen und ziemlich aufsässigen Tiere aus nächster Nähe erleben können.

Größere Ansammlungen am Streichelgehege möglich

„Dort könnte es vielleicht wirklich zu größeren Staus kommen“, sagt der Parkleiter. Er glaubt aber, dass sich die meisten Menschen disziplinieren und nicht in ein überfülltes Gehege gehen, sondern notfalls eine Viertelstunde im entsprechenden Abstand davor warten werden. „Wir werden die Stelle aber auch besonders beobachten.“

Dass sein Tierpark nun unerwartet von Null auf Hundert starten soll, macht Mancke nichts aus. Klar musste sich sein Team, das seit November fast ausschließlich mit der Versorgung der Tiere zu tun hatte, am Montag hie und da wieder auf Besucher einrichten. Richtig viel sei das aber nicht gewesen: Schließlich galt das Hygienekonzept schon vor der Schließung. Jetzt ging es vor allem darum, die Wege von Eis und Schnee zu befreien.

Tierpark-Mitarbeiter Christian Niquet streute am Montag noch schnell die Wege am Spielplatz, damit es auch dort sicher ist, wenn die Besucher wieder auf das Gelände kommen. Quelle: Henry Mundt

Die Gäste sollten sich aber auch besser als sonst auf den Abstecher in den Tierpark vorbereiten, mahnt Mancke. Denn die Waldgaststätte bleibt wie alle anderen gastronomischen Einrichtungen vorerst noch geschlossen. „Am besten man nimmt wie in Norwegen oder Schweden immer üblich ein Getränk und etwas zum Picknicken mit“, rät der Parkleiter.

Ihn selbst beschäftigen neben der anstehenden Öffnung vor allem zwei Dinge. Das eine ist die Anbindung des Tierparks an Neuruppin und Rheinsberg. Im vergangenem Jahr wurde auf der Strecke, an der auch Kunsterspring liegt, erstmals ein Bus mit Fahrradanhänger eingesetzt und die Linie verkehrte auch an Wochenenden und Feiertagen, was bis dahin nicht der Fall gewesen sei. „Das war für uns ganz toll.“

Wegen Geflügelpest sind einige Vögel nicht zu sehen

Nun hofft Mancke, dass die Politiker das Experiment fortführen, zumindest zwischen Ostern und den Herbstferien. „Wir brauchen solche Angebote.“ Zumal, wenn die Deutschen in diesem Coronajahr wieder verstärkt Urlaub in Deutschland machen.

Das zweite Problem ist die Geflügelpest. Seit Wochen stehen wegen der hochinfektiösen Krankheit Weißstörche, Enten und Gänse im Stall. Und auch die Anlagen der Eulen und Schwarzstörche sind nicht begehbar. Mancke hofft, dass die Region nun bald kein Beobachtungsgebiet mehr ist – und die Tiere wieder nach draußen und die Besucher die Gehege wieder betreten dürfen.

Der Tierpark Kunsterspring ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Celina Aniol