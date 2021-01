Neuruppin

Nach schweren Vorwürfen gegen den Neuruppiner Schlachthof Färber hat das Veterinäramt des Kreises zwei Mitarbeitern die Schlachterlaubnis entzogen. Heimlich aufgezeichnetes Videomaterial belege „eine unglaubliche Rohheit und Gewalt gegenüber den Tieren in der Betäubungsbucht“, sagte Amtstierärztin Simone Heiland. Zu beobachten sei auf dem Material eine „Vielzahl von Verstößen“.

Das Deutsche Tierschutzbüro wirft Mitarbeitern des Schlachthofes vor, brutal mit Schweinen in der Betäubungsbucht umgegangen zu sein. Durch unsachgemäße Betäubung sollen Tiere unnötige Qualen erlitten haben – das dokumentiere Videomaterial, das an zwei Tagen im August 2020 aufgezeichnet wurde. „Wir gehen insgesamt von einer Fehlbetäubung von circa 40 Prozent aus“, sagt der Vorstandsvorsitzende Jan Peifer. „Das ist mit das Schlimmste, was man einem Tier antun kann.“

Anzeige

Tierschutzbüro stellt Strafanzeige

Das Tierschutzbüro hat nach eigenen Angaben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin gestellt. Auch das Landwirtschaftsamt des Kreises erwägt eine Strafanzeige. Zuvor müsse allerdings erst das umfangreiche Bildmaterial geprüft werden, das der Kreis kurz vor Weihnachten erhalten hatte, sagte Sprecher Manuel Krane. „Das kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Das Amt war zunächst im Oktober über mögliche Missstände auf dem Schlachthof informiert worden. Eine erste Kontrolle ergab, dass die Mitarbeiter „ruhig und korrekt“ mit den Tieren umgegangen seien, so Krane. Als das Amt jedoch einen zehnminütigen Zusammenschnitt des im August erstellten Bildmaterials erhielt, entzog es zwei Mitarbeitern die so genannte Sachkundebescheinigung nach Tierschutzschlachtverordnung.

Färber entließ Mitarbeiter

Die an drei Standorten ansässige Großschlachterei hat die beschuldigten Mitarbeiter inzwischen entlassen und nach eigenen Angaben ebenfalls Strafanzeige erstattet. „Wir bedauern diese Vorfälle zutiefst“, sagt Geschäftsführer Marcel Gliemann. „Das hat in unserer Branche nichts zu suchen.“

Das Deutsche Tierschutzbüro kritisiert auch bauliche Mängel an dem Neuruppiner Schlachthof. So drücke Blut durch verstopfte Abflüsse nach oben. Außerdem könnten wartende Tiere bereits gestochene Tiere sehen. „Das führt zu einer massiven Stresssituation für die Schweine“, so Peifer.

Ab jetzt Videoüberwachung

Nach Angaben der Großschlachterei hat inzwischen ein Investitionsprogramm zur Modernisierung des Neuruppiner Schlachthofes begonnen. So soll unter anderem eine Videoüberwachung im Bereich der Schlachtung installiert worden sein – auch damit „solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr vorkommen“.

Färber-Schlachthöfe gibt es in Neuruppin, Luckenwalde sowie im sächsischen Belgern-Schildau, wo auch die Zentrale ist. Das Unternehmen wirbt für die „stressfreie und tierschutzgerechte Schlachtung“ am bio-zertifizierten Neuruppiner Standort.

Bio-Company stoppt Lieferungen

Auch der Berliner Biosupermarkt-Filialist Bio-Company ist bis vor Kurzem Kunde des Neuruppiner Schlachthofes gewesen. Nach Bekanntwerden der Vorfälle habe das Unternehmen im Dezember die Lieferungen gestoppt, sagte Sprecherin Imke Sturm. Das Tierschutzbüro hatte zunächst vermutet, dass die Bio-Company Hauptabnehmer des Schlachthofes sei. Dem widersprach die Bio-Company – weniger als zehn Prozent der in Neuruppin verarbeiteten Tiere seien an die Bio-Company geliefert worden.

Von Frauke Herweg