Wohin zu Pfingsten? Trotz der Corona-Einschränkungen haben die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin Unternehmungslustigen einiges zu bieten. Wie wäre es mit E-Fatbike fahren durch die Kyritz-Ruppiner Heide. Oder Autokino in Perleberg? Auch Ausflugslokale sind wieder geöffnet.

Tipps für Pfingsten in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Freizeit - Tipps für Pfingsten in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin