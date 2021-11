Neuruppin

Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall in einem Landwirtschaftsbetrieb im Neuruppiner Stadtteil Bechlin ist der Schock noch immer groß. Nicht nur bei den Angehörigen des getöteten Rinderzüchters Guido Leinitz, auch bei seinen Kollegen.

Leinitz ist als erfahrener und erfolgreicher Landwirt und Tierzüchter bekannt. Er war dabei, sich neben allem anderen eine Zucht mit Wagyu-Rindern aufzubauen – einer aus Japan stammenden Rasse, die wegen ihres besonderen Fleisches sehr begehrt und entsprechend teuer ist.

Am Sonnabend war Guido Leinitz beim Versuch, in einem Stall in Bechlin einen Bullen zu verladen, von dem Tier so schwer verletzt worden, dass der 47-Jährige noch vor Ort starb.

Tod des Landwirts aus Bechlin schockiert auch den Kreisbauernverband

„Das ist ein zutiefst erschütterndes Ereignis für uns und für unseren gesamten Berufsstand“, sagt Sven Deter als Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ostprignitz-Ruppin merklich betroffen. Er war am Montag dabei, einen Brief an die Mitglieder des Verbandes zum Tod von Guido Leinitz zu verfassen. Der Landwirt aus Bechlin war Mitglied im Vorstand des Kreisbauernverbandes.

Sven Deter weiß als Rinderhalter selbst sehr gut um die Risiken im Umgang mit Bullen. „Die Gefahr gibt es natürlich, aber sie ist in aller Regel beherrschbar“, sagt er. Männliche Rinder wiegen oft sehr viel mehr als weibliche Exemplare. Ein Bulle kann eine Tonne und mehr auf die Waage bringen. Allein schon dadurch sei klar, dass ein Mensch in jedem Fall unterlegen ist, wenn sich das Tier gegen ihn wenden sollte.

Arbeit mit Rindern und anderen Tieren bleibt immer riskant

Züchter versuchen deshalb immer, auf Alarmzeichen für ein drohendes aggressives Verhalten eines Bullen zu achten und solche Tiere rechtzeitig auszusondern. Auch Guido Leinitz dürfte das mit Sicherheit getan haben.

Trotz aller Vorsicht könne der Umgang mit Tieren aber immer zu Unfällen führen, sagt Sven Deter. Das gelte für die Arbeit mit Rindern ebenso wie mit Pferden oder Hunden.

Tatsächlich sind die Folgen von Unfällen mit Rindern oft besonders heftig. Jedes Jahr kommt es in Deutschland zu mehreren Todesfällen.

400 Unfälle mit Bullen im Jahr 2019 deutschlandweit

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat 2019 etwa 64.000 Unfälle gemeldet bekommen. Beim Umgang mit Rindern wurden etwa 5700 Menschen verletzt, teils sehr schwer. Sechs Menschen starben. In 400 Fällen führte der Umgang mit Bullen zu Unfällen.

Auch Tiere, die lange Zeit friedfertig waren, können sich in Stresssituationen oder wenn sie sich oder ihre Herde bedroht fühlen, gegen ihre Halter wenden. Betroffene berichten im Nachhinein oft, dass die Angriffe völlig unerwartet gekommen seien, heißt es von der SVLFG.

Die Arbeit mit Bullen gilt als so gefährlich, dass erst im April neue, schärfere Vorschriften zum Arbeitsschutz in Kraft getreten sind. Absolute Sicherheit bieten aber auch sie nicht.

Strenge Regeln bei der Arbeit mit Bullen

So darf sich einem Bullen zum Beispiel nur nähern, wer viel Erfahrung im Umgang mit den Tieren hat und eine aufkommende Gefahr erkennen kann. Auf der Weide soll möglichst immer ein Trecker in der Nähe stehen, damit sich der Tierhalter bei einem plötzlichen Angriff dorthin retten kann.

Deckbullen sollen nicht mehr mit einer Herde zusammen laufen, sondern müssen separat gehalten werden. Tierhalter dürfen sich einem Bullen nicht allein nähern, sondern nur mit Helfern, so wie es auch Guido Leinitz getan hatte.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zu dem Todesfall in Bechlin noch nicht abgeschlossen. Neue Erkenntnisse gab es zumindest am Montag aber nicht.

Von Reyk Grunow