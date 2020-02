Toiletten für die Kyritz-Ruppiner Heide

Neuruppin

Treue Besucher der Kyritz-Ruppiner Heide können aufatmen: In diesem Jahr soll im Neuruppiner Ortsteil Neuglienicke nicht nur ein neuer barrierefreier Parkplatz für Heidebesucher entstehen, vielmehr soll sowohl in Neuglienicke als auch am Parkplatz in Pfalzheim jeweils eine Toilettenanlage errichtet werden. Damit könnte die bisher vergebliche Suche vieler Gäste nach einer Toilette nach einem Heidespaziergang entfallen.

Der Haken: Wo kommen die Ersatzpflanzungen hin?

„Die Baugenehmigung für das Projekt liegt grundsätzlich vor“, sagt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott. Allerdings gebe es noch einen Haken. Denn es sei noch nicht entschieden, wo die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden können.

„Wir bauen in der grünen Natur, der Platz für die Toiletten bedeutet einen geringfügigen Eingriff“, sagt Gerald Brose von den Neuruppiner Stadtwerken. Deshalb sei natürlich ein Ausgleich notwendig. Die Stadtwerke wollen deshalb gut ein Dutzend Bäume pflanzen sowie auch neue Hecken anlegen. Da jedoch in Neuglienicke lediglich eine begrenzte Fläche für Ersatzpflanzungen zur Verfügung stehe, sollen diese in der Nähe, nämlich bei Rheinsberg-Glienicke in die Erde kommen, sagt Brose. Dem muss das Land als Fördermittelgeber noch zustimmen. Das ist vermutlich eine Formalie. Noch unklar ist, wie hoch der Zuschuss für das rund 150.000 Euro teure Projekt ausfallen wird.

Mehr als 50 Parkplätze werden gebaut

„Sobald der Bescheid da ist, schreiben wir die Arbeiten aus und es kann gebaut werden“, sagt Brose. Dabei sind in Neuglienicke zwei Ausbaustufen geplant. In der ersten sollen 17 barrierefreie Parkplätze sowie zwei Flächen entstehen, die sowohl von Bussen als auch von Kremsern genutzt werden können. In der zweiten Stufe sind dann 38 weitere Parkplätze geplant, so dass es dann insgesamt 57 Stellflächen in Neuglienicke geben wird. Der Ort zählt neben dem vom Amt Temnitz angelegten Parkplatz in Pfalzheim zu den am meisten genutzten Ausgangspunkten für eine Wanderung in der Kyritz-Ruppiner Heide.

Die Heide wurde von der sowjetischen und anderen Armeen der Warschauer Vertragsstaaten fast 40 Jahre als Truppenübungsplatz genutzt, wobei auch der zielgenaue Abwurf von Bomben aus der Luft geübt wurde. Nach dem Abzug der russischen Armee wollte zunächst die Bundeswehr das rund 12.000 Hektar große Areal, das inzwischen als „Bombodrom“ deutschlandweit bekannt war, als Übungsplatz nutzen. Doch mehrere Initiativen sowie Gerichtsentscheide verhinderten das.

Noch viele Bomben im Boden

Inzwischen gibt es drei nach Bomben abgesuchte und beräumte Wanderwege in die Heide und seit dem vergangenen Jahr auf dem Sielmannshügel auch einen knapp 15 Meter hohen Aussichtsturm. Doch das Gros der Heide kann weiterhin nicht betreten werden – weil dort noch jede Menge scharfe Munition im Boden liegt, darunter auch internationale geächtete Streuwaffen wie sogenannte Kugelbomben. Diese haben zwar nur die Größe eines Tennisballs, doch der tödliche Radius dieser Bomben, jede enthält gut 100 Stahlkugeln sowie 100 Gramm Sprengstoff, liegt bei knapp 100 Metern.

Von Andreas Vogel