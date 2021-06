Neuruppin/Perleberg

Dass die vier Männer am 24. Oktober 2020 in eine handfeste Schlägerei verwickelt waren, bestätigte Rechtsmediziner Hartmut Fischer am Dienstag vor dem Landgericht Neuruppin.

Eine handfeste Prügelei

„Es war eine dynamische körperliche Auseinandersetzung. Alle Beteiligten hatten verschiedene Verletzungen.“ Einer, Yasin B., starb vor dem Döner-Imbiss an der Lindenstraße in Perleberg durch einen Messerstich ins Herz.

Wegen Totschlags steht Hüseyin S. derzeit vor Gericht, sein Bruder Hasan wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Verletzung von Yasin B. deute auf einen sofortigen Kreislaufzusammenbruch hin, so Fischer. Zudem wies der Getötete Spuren stumpfer Gewalteinwirkung auf wie von einem Schlag gegen den Kopf oder einen Sturz auf einen Stein beim Hinfallen.

Daneben hatte er noch eine Schnittverletzung am Schädel und an der Schläfe sowie an der Hand, die der Mediziner als typische Abwehrverletzungen wertete. Alkohol hatte das Opfer nicht im Blut, nur Reste von Kokain und einem Stunden zuvor gerauchten Joint.

Opfer starb durch einen Stich ins Herz

Anders Hasan S. Er hatte anderthalb Stunden nach dem Vorfall noch 1,44 Promille, außerdem Amphetamin und etwas Ecstasy im Blut. Zudem müsse Hasan S. einige Stunden zuvor einen Joint geraucht haben. Er hatte „sturz- und stoßtypische“ Verletzungen an Kopf und Armen.

„Die Brüder B. haben am meisten abgekriegt, Hüseyin S. am wenigsten“, sagte Fischer. Die Kopfverletzung von Ömer B. erklärte er mit einem „beherzten Schlag“ mit einem Messer, der aber nicht lebensbedrohlich gewesen sei. Eine Wunde am Kinn sehe nach einer Bissverletzung aus. Alkohol war bei Ömer B. nicht nachzuweisen, lediglich ein Joint kurz zuvor.

Hüseyin S. hatte kaum Alkohol, aber keine Drogen im Blut. „Bei ihm interessant“, so Fischer, sei die Schnittverletzung am kleinen Finder der rechten Hand. Möglich sei, dass Hüseyin S. selbst in das Messer gegriffen habe, aber auch andere Varianten kämen in Betracht.

Was nun aber zu dieser tödlich endenden Prügelei geführt hat, wurde nicht richtig deutlich. Hat Ömer B., wie Hüseyin S. ausgesagt hatte, die Frau seines Bruders Hasan und ihre gemeinsame Schwester beleidigt? Oder war es ein Konkurrenzkampf zwischen den Betreibern zweier Döner-Imbisse?

Der Prozess wird am 30. Juni fortgesetzt.

Von Dagmar Simons