Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin haben eine neue Trauma-Ambulanz für Menschen, die psychische Hilfe nach einer Straftat suchen. Opferverbände hatten lange für solche Einrichtungen gekämpft, jetzt gibt es sie. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sah sich die Arbeit am Dienstag in Neuruppin an.