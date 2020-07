Neuruppin

Nur noch wenige Fahrzeuge stehen am Hangar 312. Das ostalgische Oldtimertreffen, das den Sonnabend auf dem ehemaligen Neuruppiner Flugplatzgelände bestimmte, gehört schon wieder der Vergangenheit an.

Zurückgeblieben oder bereits neu eingetroffen sind am Abend die Fans des DDR-Poprocks. Versorgt mit Würstchen und Getränken harren sie der Dinge die dort kommen, in Gestalt der Karat-Tribute-Band „ Seelenschiffe“. Rockklassiker wie „Schwanenkönig“, „Blauer Planet“, Albatros“ und natürlich den Evergreen „Über sieben Brücken musst du geh’n“ haben sie alle im Ohr.

Anzeige

Ob die Rostocker die hohen Erwartungen erfüllen können, steht am frühen Abend noch nicht so recht fest, denn über 40 Jahre Bühnenpräsenz, unvergessliche Hits und Fans über Deutschland hinaus, sind nicht so schnell zu toppen.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Karat-Tribute-Band „Seelenschiffe“ begeistert rund 200 Neuruppiner. Quelle: Cornelia Felsch

„Wir sind froh, dass wir heute nach der Corona-Pause endlich wieder spielen können“, sagt Sänger Kai Petersen. „Wir sind gut drauf, obwohl wir uns bereits zu unmenschlicher Zeit heute früh, zur Abfahrt, getroffen haben.“

Gut drauf waren auch die Konzertbesucher aller Generationen, Platz zum mittanzen war schließlich vor dem Hangar ausreichend vorhanden. Doch auf den Hit des Abends mussten die Karat-Fans lange warten – zwar nicht sieben dunkle Jahre, aber doch zwei Stunden, bis der Mond am Himmel stand.

„Hab den Mond mit der Hand berührt“ – ein besonders lyrischer Song steht erst einmal auf dem Programm. „Und die Stille treibt mich mit ihren Schwingen in die Nacht hinein – und ich spüre für einen Augenblick will ich woanders sein“, singt Kai Petersen.

Sänger Kai Petersen vor dem Hangar 312 auf dem ehemaligen Neuruppiner Flugplatz. Quelle: Cornelia Felsch

Die Karat-Fans wollen an diesem Abend genau dort sein, wo die schillernden, bemerkenswerten Songs der Ostlegende Karat zu hören waren – auch auf einem benachbarten Hangar hatten sich Zuhörer eingefunden.

Seit Juli 2016 steht die Karat-Tribute-Band gemeinsam auf der Bühne. Begonnen hatte alles etwas ungewöhnlich – als Projekt des Rostocker Konservatoriums und des Jugendsinfonieorchesters. Andreas Jessat – Gründer und Bassist der Tribute-Band – hatte mit Schülern ein Karat-Konzert vorbereitet, da die Band zu wenig Zeit hatte.

Seelenschiffe – Album und Bandname

Das anschließende Konzert war ein großer Erfolg und Karat-Gitarrist Bernd Römer ermunterte Jessat, das Projekt fortzusetzen und eine Tribute-Band zu gründen. So wurde die Band „ Seelenschiffe“ ins Leben gerufen – der Bandname ist der Titel des gleichnamigen Albums, das Karat 2015 anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Band heraus gab.

„Das Album hat uns sehr berührt“, sagt Kai Petersen. „Vor allem der Song „Drei Worte später“, der dem verstorbenen Karat-Sänger Herbert Dreilich gewidmet ist.“ „Märchenzeit“, „Schwanenkönig“ und „Der Albatros“ – noch viele Hits begeisterten an diesem Abend das Publikum bevor dann der lang erwartete Hit das Publikum mitreißt.

Von Cornelia Felsch