Tribute an Jim Morrison und The Doors - So war’s beim Konzert mit „The Doors in Concert“ in Neuruppin

Mit authentischem Sound und den Instrumenten, wie sie auch die echten „Doors“ hatten ritten die Musiker von „The Doors in Concert“ auf dem Sturm und ließen das „Light my fire“-Feuer brennen: bis unter die Haut und in die Herzen der Fans in der Neuruppiner Kulturkirche.