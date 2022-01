Neuruppin

Marlis Neumann ist ein Riesenfan von Schauerliteratur. „Meine Bücherwand ist vier Meter breit und zweieinhalb Meter hoch, und es sind alles fast nur Krimis: von der Pharaozeit bis heute“, sagt sie und lacht. „In der Buchhandlung werde ich nur ,die Krimitante’ genannt.“ Vielleicht fiel es ihr deshalb leichter als manch einem anderen, fix den kriminellen Trick zu durchschauen, den sie in dieser Woche erlebte.

Anruf vom Enkel mit einer Hiobsbotschaft in Neuruppin

Dieser fing am Telefon an. Der Anrufer meldete sich um die Mittagszeit mit einem knappen „Hallo Omi, hier ist Erik, es ist was Schlimmes passiert“ – dann brach er in Tränen aus. „Er hat geheult wie ein Schlosshund“, erzählt die Neuruppinerin. Mehr brachte er nicht heraus und am Hörer meldete sich plötzlich eine andere Stimme: die eines fremden Mannes, der erklärte, dass er ein Polizist ist und dass ihr Enkel auf einem Zebrastreifen eine Frau überfahren hat. Diese sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. „Da hab’ ich einen Riesenschreck gekriegt“, berichtet die Neuruppinerin.

Der war umso größer, als der Mann sagte, dass ihr Enkelkind nun in die Untersuchungshaft kommen soll. Er wolle aber versuchen, mit dem Strafrichter eine Kaution auszuhandeln, damit der Enkel doch auf freiem Fuß bleiben kann. Das Geld dafür solle Marlis Neumann schon mal bereithalten. Wie viel genau, das blieb offen. Gegen 15 Uhr sollte die Übergabe dann vor dem Neuruppiner Landgericht stattfinden. Er werde sich aber noch einmal melden.

Neuruppinerin vermutet Betrug

Marlis Neumann hakte nach. Trotz des Schocks im ersten Moment kam ihr die ganze Geschichte spanisch vor. Schon der Tonfall ihres Enkels, den sie ja anfangs an der Strippe hatte, klang doch anders an als der ihres Eriks. Dann hatte der angebliche Beamte weder einen Namen noch seinen Dienstgrad genannt. „Das war für mich als Krimifan ein Signal, dass etwas nicht stimmt. Und er hörte sich wie so ein türkischer Rapper an, nicht wie einer jüngeren Modells, aber wie ein Rapper.“ Klar könne es auch unter Polizisten jemanden geben, der so spricht, sagt die 75-Jährige. Wahrscheinlich erschien es ihr aber nicht. Genauso wenig, dass man auf der Straße eine Kaution aushändigen sollte.

Um rauszukriegen, ob dennoch etwas an ihrer Vermutung dran ist, wandte die 75-Jährige eine besondere Masche an. „Ich hab’ ein bisschen geschauspielert und so getan, als ob ich aufgeregt wäre.“ Doch auf ihre Nachfragen, bekam sie keine Antwort: Der Mann konnte weder sagen, wo der Unfall passiert ist, noch wie ihr Enkel aussieht. Marlis Neumann verriet nichts von ihrem Misstrauen. Sie verabredete, dass sie auf den zweiten Anruf warten würde. „Ich wollte dem eine kleine Falle stellen“, sagt sie süffisant. Als sie auflegte, rief sie sofort Erik und einen Anwalt an.

Neuruppiner Polizei rät zum gesunden Misstrauen

Der Enkel meldete sich wenig später und erzählte, dass bei ihm alles in Ordnung ist: Er habe weder jemanden überfahren, noch sei er verhaftet worden. Der Jurist meldete den Vorfall bei der Polizei. Diese riet, auf keinen Fall irgendwohin zu gehen oder Geld zu übergeben. „Der Mann hat aber wohl selbst den Braten gerochen: Er hat sich später bei mir sowieso nicht gemeldet.“

Marlis Neumann hat auf die Enkeltrick-Falle also richtig reagiert, bestätigt auch Polizeisprecherin Christin Knospe. Auf solche Anrufe sollte man immer mit gesundem Misstrauen reagieren und sie schnell beenden. Am besten sollte man die Angehörigen im Anschluss selbst noch einmal kontaktieren. Und zwar über die Nummer, die einem vorher schon bekannt war.

Täter bauen beim Enkeltrick Druck auf

Im Zweifel sei auch ein Gespräch mit der örtlichen Polizei angebracht. Diese könne ganz schnell klären, ob sich jemand zum Beispiel tatsächlich im Gewahrsam befindet oder ob es einen Unfall gab. „Man soll sich bloß nicht unter Druck setzen lassen“, sagt die Polizistin. Und sich zu so etwas wie einer Geldübergabe nicht hinreißen lassen.

Wenn die Enkeltrickbetrüger anrufen, dann sollte man schnell auflegen. Wer nicht weiter weiß oder sich unsicher ist, der sollte die örtliche Polizei anrufen, rät die Neuruppiner Polizeisprecherin Christin Knospe. Quelle: Henry Mundt

Sie weiß aber auch, dass das nicht immer einfach ist. „Die Täter versuchen oft, emotionalen Druck aufzubauen.“ So funktioniert die Enkeltrick-Masche, die in vielen Fällen erfolgreich ist: Besorgte und durch die Behauptungen überforderte Angehörige gehen manchmal doch auf Forderungen der Kriminellen ein.

Filmreife Kulisse soll Enkeltrick-Opfer überzeugen

Dass aber wirklich eine Kaution verlangt wird, das sei wohl eher selten. Knospe selbst hat das in ihrem Berufsleben noch nie erlebt. Wenn es doch dazu kommt, dann nicht einfach auf der Straße oder zu Hause. Es sei „ein behördlicher Akt“, der auch entsprechend quittiert werde. Szenen, bei denen die Übergabe vor einem Amtsgericht stattfindet, bei denen ein angeblicher Staatsanwalt mit wehendem Mantel aus dem Gebäude kommt, seien zwar beeindruckend – aber eben auch nicht viel mehr als filmreife Kulisse, die die Opfer von der Rechtmäßigkeit überzeugen soll.

Und spätestens hohe Geldforderungen sollten stutzig machen, mahnt Knospe. „Solche Summen, die die Kriminellen verlangen, kennt man vielleicht aus Amerika.“ In Deutschland fallen diese deutlich niedriger aus.

Es lohnt sich auf jeden Fall, besonders mental gut gewappnet gegen solche Betrugsversuche zu sein. Denn die Täter scheinen derzeit in der Region besonders aktiv zu sein. So gab es neben Marlis Neumann allein in den vergangenen Tagen mehrere weitere angezeigte Anrufe, bei denen sich Unbekannte als Angehörige ausgaben.

Trickbetrüger in der Region um Neuruppin aktiv

Die Polizeisprecherin geht davon aus, dass die Kriminellen sich öfter eine bestimmte Region vornehmen und diese quasi abgrasen, bevor sie in die nächste Stadt ziehen. Möglicherweise gehen sie dabei das Telefonbuch oder auf einem anderen Weg abgefangene Daten möglicher Opfer gleich in einem größeren Umfang durch – und können dann gleich mehrere Geldübergaben an einem Ort abwickeln. Obwohl es auch schon vorgekommen sei, dass die Geschädigten nach Berlin gelockt wurden, wo alles noch viel anonymer abläuft, berichtet Knospe.

Marlis Neumann war trotz aller ihrer Chuzpe nach dem Vorfall jedenfalls doch noch ziemlich lange neben der Spur. „Man schlittert da so unvorbereitet rein“, sagt sie. Damit andere sich gedanklich besser darauf einstellen können, spricht sie über den Ablauf. Sie fragt sich aber immer noch, ganz der Krimfan, wie die Kriminellen an den Namen ihres Enkels gekommen sind.

Von Celina Aniol