Neuruppin

Die heißen Sommer der vergangenen Jahre wirken sich jetzt in Neuruppin auf den Preis für Trinkwasser aus: Ab Januar senken die Stadtwerke den Preis um rund Jahren wirken sich jetzt auf den um mehr als ein Viertel. Statt 1,80 Euro bisher zahlen die Neuruppiner künftig 1,34 Euro pro Kubikmeter inklusive Mehrwertsteuer. Das gab der städtische Wasser- und Energieversorger am Dienstag bekannt.

In den vergangenen Jahren ist der Verbrauch an Wasser deutlich angestiegen, sagt Guido Gerlach, der kaufmännische Leiter der Stadtwerke. Im Durchschnitt benutzt jeder Neuruppiner rund 111 Liter Wasser am Tag.

Im Sommer liegt der Verbrauch dabei zeitweise doppelt so hoch wie im Winter. Fließen in der kalten Jahreszeit rund 2500 Kubikmeter Wasser pro Tag durch die Rohre der Fontanestadt und ihrer Dörfer, sind es im Sommer schon mal 4000 Kubikmeter oder 5000 an besonders heißen Tagen.

Unterschiedlicher Verbrauch ist im Netz mitunter schwer auszugleichen

„Für das Leitungsnetz ist das eine große Herausforderung“, sagt Geschäftsführer Thoralf Uebach. Nicht immer schaffen die Pumpen es, den unterschiedlichen Verbrauch auszugleichen. Insbesondere im Sommer kann es vorkommen, dass der Druck bei Verbrauchern am Ende des Leitungsnetzes deutlich niedriger ist als in der Nähe der Wasserwerke.

Bundesweit ist der Wasserverbrauch seit den 90er Jahren seit deutlich gesunken. Zuletzt haben die Versorgungsunternehmen aber wieder steigende Zahlen registriert. 2017 haben die Stadtwerke insgesamt knapp 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Boden gepumpt, 2020 werde es beinahe 1,7 Millionen Kubikmeter sein. Dabei hat sich der Verbrauch fürs Wässern der Gärten seit 2017 von etwa 67.000 Kubikmeter im Jahr auf rund 150.000 Kubikmeter mehr als verdoppelt. Die Zahl liegt minimal über der von 2019.

Ein Großteil des Neuruppiner Wassers läuft durch die Rohre im Wasserwerk an der Gentzstraße. Weitere Wasserwerke stehen in Treskow und in Gildenhall. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Die Stadtwerke sind gesetzlich verpflichtet, den Preis für Trink- und Abwasser alle zwei Jahre neu zu kalkulieren. Sie müssen so rechnen, dass sie auf keine Kosten sitzen bleiben, dürfen aber mit Wasser auch keinen Gewinn machen. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Einnahmen in den vergangenen Jahren höher waren als die Ausgaben, dann muss das Plus bei den neuen Gebühren für die nächsten Jahre abgezogen werden. Genau das passiert jetzt.

Durch den höheren Verbrauch der vergangenen Jahre sinkt der Preis für 2021 und 2022. Durch die Senkung könne ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt rund 37 Euro im Jahr sparen, rechnet Gerlach vor.

Ganz geht das allerdings nicht auf. Denn anders als Trinkwasser wird Abwasser ab Januar minimal teurer. Ein Kubikmeter kostet ab Januar 2,20 Euro. Bisher waren es 3,11 Euro, rund drei Prozent weniger. Der Grundpreis für Trink- und Abwasser ändert sich nicht. Wer Regenwasser ins Netz der Stadtwerke einleitet, zahlt dafür künftig aber auch rund 20 Prozent weniger; das gilt etwa für viele Hausbesitzer in der Innenstadt.

Von Reyk Grunow