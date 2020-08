Blumen und Nutzpflanzen sollten wegen der Trockenheit und Temperaturen von über 30 Grad nur noch in den Morgenstunden bis 7 Uhr und am Abend ab etwa 20 Uhr gewässert werden. Darauf weist Vizelandrat Werner Nüse (SPD) von der Kreisverwaltung in Neuruppin hin.