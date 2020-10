Wulkow

Mit mehr als 30 Anbietern und der Beteiligung des halben Dorfes fand am Samstag der nunmehr 3. Trödelmarkt im Neuruppiner Ortsteil Wulkow statt. Trotz der Corona-Situation habe man sich durchgerungen, den Markt stattfinden zu lassen und damit den Menschen die Möglichkeit zu geben, zusammen zu kommen und ein Stück Normalität zu erleben, erklärte Heike Jahn, eine der Organisatoren.

Nicht zuletzt hatte auch die Absage des traditionellen Oldie- Marktes ein Stück weit dazu beigetragen, wenigsten einen kleinen Markt durchzuführen.

Anzeige

Organisiert wurde über eine Whats-App-Gruppe, so Jahn. Standgebühren gab es nicht. „Letztlich sind die Leute ja alle an und auf ihren Grundstücken – und wir sind ja auch kein Verein“, berichtet Heike Jahn.

Überall am Straßenrand boten die Händler ihre Waren feil. Quelle: Peter Lenz

Den rund 300 Besuchern des Marktes schien es jedenfalls gefallen zu haben – waren doch viele von ihnen in ausgesprochener Kauflaune. Etwa Janett Gensch, Erzieherin einer Kindertagesgruppe aus Schwedt an der Oder, konnte gleich mehrere Spiele und weitere nützliche Dinge für ihre Gruppe, aber auch für den persönlichen Gebrauch mit nach Hause nehmen. Ihre Enkelkinder würden wohl von den neu erworbenen Schätzen begeistert sein und sicher gleich in Beschlag nehmen, war sie sicher.

Der Markt gefalle ihr, so sagte sie, gut – vor allem die Atmosphäre entlang der Straße und der Höfe empfand sie als absolut entspannend.

Rund 300 Besucher waren zufrieden

Aber nicht nur die Käufer waren an diesem Samstag zufrieden. Bei der 9 Jahre alten Tilda Meyer zu Hücker lief das Geschäft besonders gut. Bereits nach anderthalb Stunden konnte sie auf einen Umsatz von 40 Euro blicken, sie zeigte sich optimistisch, das in den verbleibenden Stunden noch toppen zu können. Die junge Geschäftsfrau bot ihr nicht mehr gebrauchtes Spielzeug feil. Selbst von dem kleinen Fahrrad, auf dem sie das Radfahren erlernt hatte, war sie bereit, sich zu trennen.

Tilda Meyer zu Hücker verkauft ihr altes Spielzeug. Quelle: Peter Lenz

Ein paar Meter weiter verhandelte die Leiterin des evangelischen Kindergartens aus Radensleben, Elisabeth Krüger, mit dem Verkäufer einer wunderschönen handgearbeiteten Krippe über Preis und Modalitäten – Markt bedeutet immer auch feilschen. Verkäufer Jürgen Szezat weiß das – er hat nicht nur die Krippe zur Auswahl, sondern auch eine kleine Kirche und weitere Tierfiguren aus Holz. „Bei mir kann man solche Dinge dann auch bestellen“ erklärt der fingerfertige Handwerker, dessen Arbeiten sehr aufwendig sind und entsprechend kosten.

Ebenfalls in Wulkow mit von Partie ist auch der Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin. Mit einem Trödel-Stand sowie einem weiteren mit selbstgemachten Muffins, Keksen und Obst- und Marmeladenspezialitäten warben die Tierschützer für ihre Arbeit und stellten den Erlös am Ende genau dafür zur Verfügung. Fazit: Ein bestens gelungener Markt und ein kleines Stück Normalität im Coronaalltag.

Lesen Sie auch:

Neuruppiner Mehrgenerationenhaus Krümelkiste mit Trödelmarkt zufrieden

Diese Weihnachtsmärkte fallen in der Region aus

Von Peter Lenz