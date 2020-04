Corona: Hier kann man in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz wieder ins Museum gehen

Neuruppin

Lust auf einen Museumsbesuch? Das ist jetzt wieder möglich. Durch die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise dürfen auch Museen wieder öffnen. Allerdings mit Auflagen. Hier ein Überblick über die Museen in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin.

Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau

Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau, Preußenmuseum Wustrau. Quelle: Peter Geisler

Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau-Altfriesack (Eichenallee, Wustrau, Tel. , 033925/70798) zeigt preußische Geschichte und zurzeit die Sonderschau „Wilde Heimat Brandenburg“ mit Naturfotografien von Anke Kneifel,. Das Museum hat bereits seit dem 22. April wieder geöffnet. Besucher sind willkommen von Dienstag bis Sonntag von 10-18 Uhr, unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Hygienevorgaben. Bis zu 20 Besucher können gleichzeitig in die Räume bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Veranstaltungen wie Führungen, Workshops, Vernissage finden vorerst nicht statt.

Museum Neuruppin

Corona Wiedereröffnung Museum Neuruppin Öffnung offen Quelle: Henry Mundt

Das Museum Museum, Tel. 03391/3 55 51 00, an der August-Bebel-Straße 14/15, ist seit dem 30. April wieder offen. Und zwar immer von Mittwoch bis Montag sowie feiertags von 11-16 Uhr, unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Hygienevorgaben. Veranstaltungen wie Führungen, Workshops, Vernissage finden vorerst nicht statt.

Besucher müssen sich an eine vorgegebene Wegeführung halten. Die für dieses Jahr geplante Sonderschau mit der Bildhauerin Renée Sintenis wird auf das Jahr 2020 verschoben. Spannendes gibt es trotzdem dort zu entdecken, unter anderem zu Fontane, der Geschichte der Neuruppiner Bilderbogen oder zum Orientmaler Wilhelm Gentz, dem die Stadt die historische Tempelgartenanlage verdankt.

Schloss Rheinsberg

Schloss Rheinsberg wird am 12. Mai wieder öffnen. Quelle: Peter Geisler

Das Schloss Rheinsberg im Herzen der Stadt, direkt am Grienericksee gelegen, Tel. 033931-72 60, öffnet am 12. Mai wieder seine Pforten für Besucher. Auch das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum im Schloss öffnet an diesem Tag wieder. Führungen und Veranstaltungen gibt es aber bis mindestens Ende Juni nicht. In der im französischen Barockstil errichteten Schlossanlage hat Kronprinz Friedrich von Preußen von 1736 bis 1740 nach eigenem Bekunden die glücklichsten Jahre seines Lebens verbracht. Die heutige Gestaltung geht aber vor allem auf dessen Bruder Prinz Heinrich zurück, der das Schloss von Friedrich geschenkt bekam und bis zu seinem Tod 1802 dort lebte.

Modemuseum und Schlossmuseum Meyenburg

Zu Besuch im Modemuseum in Meyenburg (Prignitz). Quelle: Julian Stähle

Modemuseum und Schlossmuseum in Meyenburg, am Schloss 1, Tel. 033968-50 89 61, sind ab 1. Mai wieder offen. Aber zunächst erst mal nur freitags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Das Modemuseum gibt reizende Einblicke in Chic und Charme der Damenmode von 1900 bis 1970 – die umfangreiche Sammlung stammt aus dem mehrere tausend Stücke umfassenden Privatbesitz von Museumsgründerin Josefine Edle von Krepl. Zu Bestaunen sind auch Accessoires aus über 100 Jahren, etwa Schuhe, Taschen, Hüte und Schmuck. Besucher können im Schluss auch die „Momu“-Masken kaufen.

Im Schlossmuseum erfahren die Besucher mehr über die Schlossgeschichte und das Leben der Adelsfamilie von Rohr. Des Weiteren werden die wechselvollen Ereignisse der Stadt Meyenburg und der Prignitz-Region anhand eines Lebenslaufes von 1900 bis nach der Wende erzählt.

Schlossmuseum Wolfshagen

Schloss Wolfshagen ist schon seit 22. April wieder offen. Quelle: privat

Das Schloss-Museum in Wolfshagen ( Putlitzer Straße 16, Groß Pankow, Tel. 038789-61063 hat bereits seit 22. April geöffnet, und zwar mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Albrecht Gottlob Gans Edler Herr zu Putlitz erbaute um 1787 die große Zweiflügelanlage auf drei Fundamenten aus dem Mittelalter, auf denen Reste von Renaissance-Gebäuden und ein barocker Baukörper zu der bestehenden Anlage zusammengefügt wurden.

Heute befindet sich in dem restaurierten Schloss ein Museum, das sich mit vielen authentischen Exponaten wie Ahnenbildern, Möbeln und Kunsthandwerk der Geschichte des Hauses und der Wohnkultur des preußischen Landadels am Beispiel der Familie der Gans Edlen Herren zu Putlitz widmet.

Museumsfabrik Pritzwalk

In der alten Tuchfabrik in Pritzwalk befindet sich das Museum der Pritzwalker Stadtgeschichte. Quelle: Stephanie Fedders

Die Museumsfabrik in Pritzwalk, Meyenburger Tor 3a in Pritzwalk, Tel. 03395-76 08 11 20, ist seit dem 28. April wieder geöffnet. Besucher sind willkommen von Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, und Samstag/Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Dort kann man eine Reise in das frühe 20. Jahrhundert unternehmen und sich in die Geschichte der Tuchfabrik und der Mälzereianlagen vertiefen, findet aber auch viel Wissenswertes zu Druckerei und Handwerk jener Zeit. Darüber hinaus gibt es einen Exkurs in die Pritzwalker Stadtgeschichte von der Steinzeit bis zur Brauerei- und Industriekultur. Hinter der Dömnitz, am Rande der Stadt, wird Mühlengeschichte lebendig, dort präsentiert sich das Technische Denkmal Kathfelder Mühle.

Wegemuseum Wusterhausen

Katharina Zimmermann, Leiterin des Wegemuseums Wusterhausen, begrüßt ab Dienstag wieder Besucher im Herbst’schen Haus.. Quelle: Matthias Anke

Das Wegemuseum mit Galerie Alter Laden, Am Markt 3 in Wusterhausen, Tel. 033979/8776, öffnet am 5. Mai wieder für Besucher, allerdings zunächst nur auf Anfrage per Telefon oder E-Mail (tourismusbuero@wusterhausen.de). Ab 8. Mai ist das Wegemuseum für unter Wahrung der Hygienemaßnahmen für Besucherverkehr jeden Freitag von 10-17 Uhr und Sonnabend von 10-16 Uhr geöffnet. Einwohner der Gemeinde Wusterhausen haben bis zum 31. Mai freien Eintritt.

Das Wegemuseum im Herbst’schen Haus in Wusterhausen zeigt die Geschichte der Kleinstadt Wusterhausen im Zeitraum von 3000 Jahren, vor allem geht es um das Phänomen historischer Wge, Verkehr und Kommunikation in allen seinen Formen.

Stadtmuseum „Alte Burg“ Wittenberge

Das „Stadtmuseum Alte Burg“ in der Putlitzstraße 2 in Wittenberge. Quelle: Kerstin Beck

Das Stadtmuseum „Alte Burg“ in Wittenberge, Putlitzstraße 2, 03877/405266, ist ab Montag, 4. Mai, wieder geöffnet, und zwar Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr. Die Sonderausstellung „Auf der Spur von Sherlock Holmes“ wurde bis 16. August verlängert. Die „Alte Burg“, das älteste Wohnhaus der Stadt, das 1669 als Weißes Schloss der Edlen Herren Gans zu Putlitz erbaut worden ist, beherberg ein Arbeiter- und Industriemuseum.

Museen Alte Bischofsburg Wittstock

Museumsleiterin Antje Zeiger freut sich, wenn die Alte Bischofsburg in Wittstock wieder für Besucher geöffnet wird. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest. Quelle: Christamaria Ruch

Die Museen Alte Bischofsburg Wittstock, die das Kreismuseum, das Museum Dreißigjähriger Krieg, das Ostprignitzmuseum und Sonderaustellungen in der alten Burganlagen beherbergen, bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das Museum hat die Schließzeit aber gut genutzt und will in Kürze die Wiedereröffnung vorbereiten. Die aktuelle Sonderausstellung „Vom Kriegstraining zur Energieerzeugung“ über den Flugplatz Wittstock wird voraussichtlich bis 7. Juni verlängert.

Das Perleberger Stadtmuseum, das Keramikmuseum Rheinsberg und das Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte haben bis dato keinen Termin für eine Wiedereröffnung benannt.

