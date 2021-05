Neuruppin

Neue Freunde kennenlernen – das ist seit Beginn der Corona-Pandemie schwierig geworden. Seit einem Vierteljahrhundert sorgt das interkulturelle Netzwerk für den Austausch zwischen unterschiedlichen Menschen und Kulturen. Vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Ruppiner Land ist es durch den Netzwerkverein schon ermöglicht worden, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Sie sind in andere Länder gereist, haben fremde Menschen, ihre Sprachen und Lebensweisen kennengelernt – und neue Freunde gefunden.

Der Verein hat seinen Sitz seit 2008 in Neuruppin. Im Büro im Stadtzentrum werden die Veranstaltungen geplant und organisiert und die internationalen Partnerschaften gepflegt. Für die Projekte verfügt das interkulturelle Netzwerk inzwischen über ein weit gefächertes Netz von Partnervereinen in mehreren europäischen Ländern. Viele Austauschprogramme werden vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und anderen Förderprogrammen unterstützt.

Alle Hygienemaßnahmen sollen eingehalten werden

Nachdem der weltweite Corona-Ausbruch sämtliche Reisepläne im vergangenen Jahr zunichte gemacht hatte, bietet der Neuruppiner Verein in den kommenden Sommerferien wieder deutsch-französische Jugendbegegnungen an. „Selbstverständlich werden wir uns an die geltenden Hygienemaßnahmen halten. Bei einer pandemiebedingten Absage wird der Teilnahmebeitrag in voller Höhe zurückgezahlt“, sagt die Vereinsvorsitzende Katja Röhrig-Maass.

Viel Action gibt es bei den Jugendbegegnungen des interkulturellen Netzwerks. Quelle: privat

Das sind die Jugendreisen, die im Juli 2021 vom gemeinnützigen Verein angeboten werden:

Sport und Spaß beim Sprachcamp in Camaret-sur-Mer (Bretagne) und Blossin (Brandenburg) vom 3. bis 17. Juli – für Kinder und Jugendliche von 13 bis 15 Jahren: Wer Sport auf oder am Wasser liebt und Lust hat, Gleichaltrige aus Frankreich kennenzulernen, ist bei diesem Sprachcamp an der französischen Atlantikküste und am Wolziger See südlich von Berlin genau richtig. Auf die Teilnehmer warten Sprachanimation, Spiele, Sport und Ausflüge – und es bleibt genügend Zeit, um die Sonne zu genießen. (Unterbringung: Gruppenhaus in Camaret-sur-Mer, Zelte in Blossin – Kosten: 499 Euro inklusive Fahrt ab/bis Berlin, Übernachtung in Mehrbettzimmern bzw. Zelten, Vollpension, Programm, Betreuung, Übersetzung)

Deutsch-französischer Sprachkurs in Douarnenez (Bretagne) und Berlin vom 12. bis 24. Juli – für Jugend­liche von 14 bis 16 Jahren: Bei diesem zwölftägigen Sprachkurs im Tandem mit französischen Jugendlichen in Frankreich und Deutschland gibt es neben dem täglichen Sprachprogramm einen Mix aus Ausflügen und Freizeitaktivitäten. Die Teilnehmer können sich in der französischen Sprache ganz ohne Stress und Noten ausprobieren. Dabei bleibt auch Zeit zum Chillen. (Unterbringung: Gruppenhaus in Douarnenez und Berlin – Kosten: 650 Euro inklusive Fahrt ab/bis Berlin, Übernachtung in Mehrbettzimmern, Vollpension, Programm, Betreuung, Übersetzung)

Erlebniscamp im Badeort Palavas-le-Flots vom 24. bis 31. Juli – für Kinder und Jugendliche von 13 bis 15 Jahren: Bei diesem Camp in Südfrankreich sind Mädchen und Jungen richtig, wenn sie Lust auf Sport, Spiel und Begegnung am Mittelmeer haben. Der gemischten deutsch-französischen Gruppe wird allerhand angeboten: Segeln, Baden, Stand-Up-Paddling, Spiele zum Kennenlernen und Sprachanimation. (Unterbringung: Centre le Grain de Sel in Palavas-le-Flots – Kosten: 270 Euro inklusive Fahrt ab/bis Berlin, Übernachtung in der Gruppenunterkunft, Vollpension, Programm, Betreuung, Übersetzung)

Das interkulturelle Netzwerk hat seinen Sitz in der Karl-Marx-Straße 33/34 in Neuruppin. Die Mitarbeiter sind unter Telefon 03391/348383 oder per E-Mail an nrp@interkulturelles-netzwerk.de zu erreichen.

Von Katharina Kastner