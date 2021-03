Für Kulturveranstaltungen in Ostprignitz-Ruppin gibt es in diesem Jahr etwas mehr Geld als 2020 – weil damals viele Ereignisse wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Auch in diesem Jahr gibt es noch viele Fragezeichen. Klar ist, dass das Aequinox-Festival in Neuruppin diesmal Anfang Juli stattfinden soll.