Trotz Verbots überholt: Neuruppiner Harley-Fahrer wird dabei schwer verletzt

Wulkow

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Neuruppin war am Sonntag gegen 13.45 Uhr mit seiner Harley-Davidson auf der B 167 aus Richtung Herzberg kommend in Fahrtrichtung Alt Ruppin unterwegs. In der Ortschaft Wulkow setzte er offenbar trotz Überholverbots dazu an, den vor ihm fahrenden Mercedes einer 29-jährigen zu überholen.

Neuruppinerin bemerkte den Überholvorgang des Bikers nicht

Die Neuruppinerin wollte etwa zeitgleich nach links in die Wulkower Dorfstraße abbiegen, bemerkte dabei den Biker nicht und kollidierte mit ihm. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

