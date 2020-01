Üben für das Leben in Freiheit: Wulkower Häftlinge im Außendienst

Neuruppin

„Wenn man immer nur drinnen ist, kriegt man irgendwann eine Klatsche“, sagt Arno Witt* über die Zeit im Gefängnis. Witt steht hinter dem Tresen des kleinen Hofladens auf dem Gutshof Treskow, in dem er Honig, Eier und Tee verkauft. Die Eier stammen von den 200 Hühnern, die auf dem Gelände leben, auch Honig und Tee wurden hier produziert.

Eigentlich sitzt Witt gerade im Gefängnis. Wegen eines Verkehrsdeliktes wurde er zu 19 Monaten Haft verurteilt. Wofür genau, darüber möchte er nicht sprechen. Seit April 2019 arbeitet er bei der gemeinnützigen GmbH „Lebensräume“ in Neuruppin, einer Gesellschaft, die sich sonst um psychisch Kranke kümmert. Witt ist einer von sechs Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neuruppin-Wulkow, die zur Zeit auf dem Gutshof am Stadtrand von Neuruppin arbeiten.

Nach Feierabend zurück in die Zelle

Seit zwei Jahren begleitet der Verein Lebensräume Häftlinge der JVA Wulkow auf ihrem Weg zurück in die Freiheit. 18 Häftlinge haben bisher an der Maßnahme teilgenommen. Das Konzept: Die Strafgefangenen sollen durch Arbeit auf dem Gutshof auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Nach Feierabend fahren sie wieder zurück in ihre Zellen.

Die Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow verfügt über 160 Haftplätze. Quelle: Peter Geisler

Die Häftlinge arbeiten in der Holzwerkstatt, im Gewächshaus, versorgen die Hühner und Schweine oder pflegen den 70 Hektar großen Park des Gutshofes. „Wir gucken uns vorher an, welche Fähigkeiten und Interessen ein Häftling mitbringt und setzen ihn entsprechend ein“, erklärt Sorge. So wie Arno Witt: Bevor er ins Gefängnis kam, hatte er lange im Handel gearbeitet. Im Hofladen kann er an sein altes Berufsleben anknüpfen.

Hohe Rückfallquote von Strafgefangenen

Frühestens ein Jahr vor ihrer Entlassung können Inhaftierte der Haftanstalt Wulkow an dem Lebensräume-Projekt teilnehmen. „Bedingung ist, dass sie für den offenen Vollzug geeignet sind und mitmachen wollen“, erklärt Sibylle Harlos, Geschäftsführerin der Lebensräume GmbH.

„Die Maßnahme ist freiwillig, wir zwingen niemanden dazu.“ In einem ersten Gespräch wird geguckt, ob der Gefangene in das Projekt passt, beziehungsweise, ob das Projekt zu ihm passt.

Ziel einer Haftstrafe ist in erster Linie die Resozialisierung der Straftäter, nicht deren Bestrafung. Gefangene sollen im Gefängnis lernen, „künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“, heißt es im Strafvollzugsgesetz. Doch die Rückfallquoten sind hoch: Einer Studie des Bundesjustizministeriums zufolge werden 64 Prozent der entlassenen Gefangenen innerhalb von neun Jahren erneut straffällig. Die Gründe hierfür sind vielfältig, oft sind die Gefangenen gar nicht auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.

Sibylle Harlos, Geschäftsführerin des Vereins Lebensräume, und Heil- und Erziehungspfleger Sven Sorge. Quelle: Feliks Todtmann

„Wir unterstützen die Teilnehmer dabei, draußen wieder Fuß zu fassen“, sagt Sven Sorge. Der 46-Jährige ist Heil- und Erziehungspfleger und betreut das Häftlingsprojekt. Er und seine Kollegen müssen dabei oft bei null anfangen. „Viele Gefangene haben keinen Schulabschluss, sind psychisch krank oder drogenabhängig. Für manche ist die Arbeit hier die erste geregelte Tätigkeit, der sie in ihrem Leben nachgehen“, erzählt Sorge.

Anfängliche Skepsis bei den Gefangenen

„Viele, die aus dem Gefängnis zu uns kommen, haben nie gelernt, sich in Strukturen einzufügen, sich an Regeln zu halten oder wie sie mit Stress und Frust umgehen sollen“, ergänzt Geschäftsführerin Harlos, „dafür mussten wir erstmal ein Verständnis entwickeln.“

Das gilt auch für den Umgang mit den Gefangenen. Sven Sorge erlebt oft, dass die Häftlinge zunächst skeptisch sind, wenn sie das erste Mal auf den Hof kommen. Sie wissen nicht, was sie erwartet oder haben Angst, wie man ihnen, den Straftätern, begegnet. Für Sorge spielt das keine Rolle: „Mir ist egal, was sie gemacht haben, für mich sind das Kollegen, wie jeder andere auch.“

Die Häftlinge arbeiten in der Holzwerkstatt, im Gewächshaus, versorgen die Hühner und Schweine oder pflegen den 70 Hektar großen Gutspark des Vereins. Hier Betreuer Sven Sorge von „Lebensräume“. Quelle: Feliks Todtmann

Die Mitarbeiter von Lebensräume unterstützen die Häftlinge auch nach der Arbeit auf dem Hof. Sie vermitteln Termine bei der Agentur für Arbeit, bei der Suchtberatung oder in Reha-Einrichtungen. „In einem Fall ist es uns sogar gelungen, einem Gefangenen ein Praktikumsplatz zu besorgen. Er hat gute Chancen, danach übernommen zu werden“, erzählt Sven Sorge.

Für Arno Witt war die Zeit im Gefängnis ein einschneidendes Erlebnis: „Ich habe immer gedacht, mir könnte so etwas nicht passieren.“ Er ist dankbar für die Chance, bei an dem Lebensräume-Projekt teilzunehmen: „Hier hat man Ablenkung vom Gefängnisalltag und kommt auf andere Gedanken.“ Durch die Arbeit sei er wieder in Kontakt zu Menschen außerhalb der Gefängnismauern gekommen – für ihn ein erster Schritt zurück in die Normalität.

*Name von der Redaktion geändert

Von Feliks Todtmann