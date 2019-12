Neuruppin

Das linksalternative Jugendwohnprojekt „Mittendrin“ an der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Freitag offenbar von Rechtsextremen überfallen worden. Drei Männer brachen gegen 1.30 Uhr in das frühere Bahnhofsgebäude ein, rissen Bilder von der Wand und riefen rechtsextreme Parolen.

Staatsschutz ermittelt

Polizisten trafen in der Nähe drei Männer im Alter von 32, 37 und 40 Jahren an, die mit dem Überfall im Zusammenhang stehen könnten, wie es am Freitag hieß. Die Beamten nahmen die Personalien der Männer auf und sprachen ihnen Platzverweise aus. In dem Fall ermittle nun das Dezernat Staatsschutz, teilte die Polizei am Freitag mit.

