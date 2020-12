Überfall auf Neuruppiner Parkplatz

Neuruppin

Überfall auf offener Straße: Am Dienstag gegen 15.45 Uhr sprachen zwei Männer auf einem Parkplatz in der Neuruppiner Trenck­mannstraße einen 16 Jahre alten Jugendlichen an und drohten mit Gewalt, wenn er ihnen nicht seine Kopfhörer im Wert von mehr als 100 Euro gebe.

Opfer bat Zeugen und Hilfe

Der 16-Jährige tat spontan das Richtige und bat einen 53 Jahre alten Mann um Hilfe, der in der Nähe stand. Daraufhin flohen die beiden Räuber und entkamen. Die Polizei sucht sie nun wegen räuberischer Erpressung.

Von MAZ-online