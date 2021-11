Neuruppin/Bad Wilsnack

Sie hatte an jenem 6. August vergangenen Jahres das Gefühl, dass etwas passieren würde. An etwas Konkretes hatte sie dabei allerdings nicht gedacht, sagte eine 33-Jährige am Dienstag. Jedenfalls nicht daran, dass sie kurz vor Ladenschluss an ihrem Arbeitsplatz im NP-Markt in Glöwen (Prignitz) von einem Mann mit einer Waffe bedroht werden würde, der von ihr Geld verlangte.

Mann überfiel NP-Markt in Glöwen

Als mutmaßlicher Täter sitzt derzeit ein 58 Jahre alter, gebürtiger Bayer auf der Anklagebank. Er wurde nach einem Tankbetrug im April dieses Jahres von der Polizei bei Bad Wilsnack gestellt.

Anhand der Personenbeschreibung, des Autokennzeichens und der Waffe, die auf dem Beifahrersitz lag, ergaben sich für die Ermittler Parallelen zu dem Überfall auf den Supermarkt im Vorjahr. Deshalb muss sich der Angeklagte nun vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen, gab aber bereitwillig Auskunft zu seinem bisherigen Leben.

Nach zwei Berufsabschlüssen als Elektroinstallateur und Sicherheitsfachmann machte er sich 1998 in München mit einem Sicherheitsunternehmen als Ein-Mann-Betrieb selbstständig. 2008 hatte er die Idee, ein altes Haus in der Prignitz zu kaufen, dieses zu sanieren und dort Ferienwohnungen auszubauen.

Von München in die Prignitz

Der günstige Preis habe ihn gelockt, sagte der Angeklagte. 2012 entschloss er sich, ganz in die Prignitz zu ziehen. Kein guter Plan, wie sich im Nachhinein herausstellte. Denn für eine Sicherheitsfirma bestand in der Region kein Bedarf. Aus seinem erlernten Beruf als Elektroinstallateur war er seit Jahren raus. Zeitweise lebte er, wie er sagte, von Hartz IV-Bezügen, seinen Ersparnissen und Gelegenheitsjobs.

„Es ging Ihnen seit Jahren wirtschaftlich nicht so besonders“, schlussfolgerte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann. Ob das aber den Angeklagten zum Räuber gemacht hat, muss erst noch bewiesen werden.

Angeklagter lebte wohl wirtschaftlich am Limit

So etwas wie den Überfall habe sie noch nie erlebt, gab die Supermarktmitarbeiterin zur Protokoll. Wie sie weiter aussagte, saß sie an der Kasse und zählte Pfandbons, als ein Mann kurz vor Ladenschluss das Geschäft betrat.

Zunächst blieb der vermeintliche Kunde am Schnapsregal stehen, dann kam er zur Kasse. Durch den Spalt in der Milchglasabtrennung richtet er eine Waffe auf sie mit den Worten: „Bitte machen Sie die Kasse auf.“ Ob das ein Scherz sei, habe sie ihn gefragt. Daraufhin habe er nur ruhig gesagt, sie solle die Kasse öffnen. Was ihr vor lauter Angst nicht auf Anhieb gelang. „Ich habe am ganzen Leib gezittert“, erinnerte sie sich. Sie sollte ihm nur die Scheine geben und die in die mitgebrachte Netto-Tüte stecken.

Täter richtet Waffe auf die Kassiererin

Dann verließ der Mann, den sie als ungepflegt und mit einem Tuch vor Mund und Nase beschrieb, mit einer Beute von 1125 Euro den Laden. Beim Verlassen begegnete er ihrer Kollegin. Genau wie bereits beim Betreten des Ladens.

Er habe wohl abgepasst, dass sie alleine im Geschäft war, mutmaßte die 33-Jährige. Nachdem der Täter weg war, sei sie selbst zu nichts in der Lage gewesen, habe wie erstarrt da gesessen. Auf die Frage der Kollegin: „Was ist denn mit Dir?“ habe sie nur gesagt: „Ich wurde überfallen.“

Daraufhin habe ihre Kollegin gleich die Ladentür abgeschlossen. Außerdem habe sie sich das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt, mit dem der Täter vom Parkplatz fuhr. Das war den beiden Frauen schon zuvor aufgefallen, weil es bereits den ganzen Tag dort gestanden hatte.

Überfallopfer hatte Todesangst

Den Mann selbst habe sie an jenem Tag das erste Mal gesehen, ihre Kollegin zuvor mehrmals.

Sie habe so gut wie alles verdrängt, sagte das Überfallopfer vor Gericht. Trotz der Erfahrung sei sie gleich wieder arbeiten gegangen. „Es bringt mir nichts, zu Hause zu sitzen.“

Nur die Spätschicht, die habe sie lange Zeit nicht machen können – weil sie Angst hatte. Todesangst hatte sie, als sie die Waffe auf sich gerichtet sah. „Mir gingen in dem Moment tausend Gedanken durch den Kopf.“ Etwa daran, was mit ihren Kindern geschehen würde, wenn ihr etwas passiere.

Wohl erinnerte sie sich, dass der Räuber sie beruhigt habe: Solange sie mache, was er sage, passiere ihr nichts. Überhaupt sei er freundlich, ja höflich, gewesen: „Er hat sogar bitte gesagt, dass ich die Kasse öffnen sollte.“

Die Verhandlung wird am kommenden Montag, 6. Dezember, fortgesetzt.

Von Dagmar Simons