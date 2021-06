Überladene Wohnmobile auf der A 24

Neuruppin

Stop, Polizei! Zum Beginn der Sommerferien im Land Brandenburg hat die Polizei den Ferienreiseverkehr kontrolliert, um die Sicherheit der Reisenden zu erhöhen.

33 Beamte der Polizeiinspektionen Ostpritgnitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel sowie die Verkehrspolizei der Polizeidirektion führten am Donnerstag zum internationalen Aktionstag „Safe Holiday“ mehr 300 Kontrollen in den Landkreisen durch. In verschiedenen Städten und auf den Bundesautobahnen fanden Geschwindigkeits- und andere Kontrollen des Fernreiseverkehrs statt – sowohl mobile als auch stationäre.

Auf dem Rastplatz Rossower Heide an der Autobahn 24 in Richtung Hamburg kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr insgesamt 25 in Deutschland zugelassene Fahrzeuge. Darunter befanden sich 21 Campingmobile. Fünf davon hielt die Polizei an, weil sie zu schnell gefahren waren.

Wohnmobile zu schwer beladen

Bei vier Wohnmobilen war das zulässige Gesamtgewicht leicht überschritten. Bei einem Fahrzeug stellten die Beamten eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes um zwölf Prozent fest. Bei einem Auto mit Wohnanhänger waren die zulässige Stützlast des Wohnanhängers um 19 Prozent und die zulässige Anhängelast des Pkw um 8,3 Prozent überschritten.

Außerdem fielen den Beamten immer wieder Fahrzeuge mit Fahrradträgern auf, an denen nicht die Wiederholungskennzeichen der Autos angebracht waren.

Keine Sitzerhöhung – Verwarngeld

Ein Fahrer musste ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro zahlen, weil der neun Jahre alte Beifahrer keine Sitzerhöhung hatte.

Ein Auto mit Anhänger durfte erst weiterfahren, nachdem der Fahrer seine fracht umgeladen hatte – die zulässige Stützlast der Deichsel war um mehr als 60 Prozent überschritten worden. Gegen den Fahrer leiteten die Polizisten ein Bußgeldverfahren ein.

Elf Beamte der Inspektion Ostprignitz-Ruppin kontrollierten insgesamt 120 Fahrzeuge – darunter 18 Wohnmobile und vier Wohn- und Campinganhänger – und stellten dabei 23 Verkehrsverstöße fest.

Zu schnell gefahren und unter Drogen am Steuer

17mal wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Zwei Autofahrer durften nicht weiterfahren, weil sie unter Drogeneinfluss standen.

Im Landkreis Prignitz kontrollierten 14 Beamte 106 Fahrzeuge – darunter zwölf Wohnmobile – und stellten 23 Verstöße gegen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit fest.

Im Landkreis Oberhavel hielt die Polizei 53 Fahrzeuge an, darunter 22 Wohnmobile und neun Wohn- und Campinganhänger. Nicht ausreichend gesicherte Ladung und technische Mängel bei acht Fahrzeugen bemängelt werden.

Auch im Verlauf der folgenden Ferienwochen plant die Polizei, wiederholt den Fernreiseverkehr zu kontrollieren.

Gepäck, Fahrräder und Tiere korrekt sichern

Vorrangig werden Wohnmobile und Wohnmobilanhänger im Fokus stehen. Wichtig ist, dass das Gepäck, Fahrräder und Tiere, die als Begleiter in den Urlaub reisen, korrekt gesichert sind.

Auch sollten die Fahrzeuge vor Fahrtantritt auf technische Mängel und genügend Reifendruck bei beladenem Zustand geprüft werden. Um ausreichende Sicht zu gewährleisten, sollten die Fahrzeuge nicht bis unters Dach beladen werden. Außerdem rät die Polizei: Zusätzliche Spiegel können beim Ziehen von Wohnanhängern die Sicht verbessern.

Von MAZ-online