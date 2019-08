Neuruppin

Ärgerliche Überraschung für Autofahrer: Seit Mittwoch wird an der Bundesstraße B 167 in Höhe Bechlin gebaut – Baustellenampeln regeln den Verkehr, so dass es sich seitdem immer dort staut und Autofahrer längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen.

„Die Straßenborde müssen erneuert werden“, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki am Donnerstag. Demnach sollen durch die Arbeiten Abnutzungen an den Borden, die wohl durch Lkw verursacht wurden, beseitigt werden.

Spätestens Sonnabend wieder freie Fahrt

Die gute Nachricht ist: Die Arbeiten sollen bereits am Freitag beendet werden, so dass spätestens am Sonnabend, 24. August, wieder eine ungehinderte Durchfahrt durch Bechlin möglich ist, ohne Baustellenampel.

Offen blieb am Donnerstag allerdings, warum die Straßenarbeiten nicht angekündigt wurden, um Autofahrer vorzuwarnen. Dafür sei der Landesstraßenbetrieb zuständig, hieß es aus der Kreisverwaltung.

Von Andreas Vogel