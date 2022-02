Überraschung: Die Landesstraße L 18 wird nicht abgestuft

Fehrbellin/Neuruppin

Entgegen den ursprünglichen Plänen des Landes soll die Landesstraße L 18 zwischen Herzsprung und Wittstocker Allee in Neuruppin doch nicht zu einer Kreisstraße abgestuft werden. „Die L 18 ist als Autobahnbedarfsumleitung eingerichtet und wurde von der Abstufung ausgenommen“, teilte Simone Engler vom Potsdamer Infrastrukturministerium auf MAZ-Anfrage mit.

Statt großer Freude über diese Nachricht hielt sich die Kreisverwaltung in Neuruppin am Mittwoch zurück. Dabei hatte Vizelandrat Werner Nüse (SPD) in der Vergangenheit stets betont, dass der Landkreis eine Übernahme der L 18 wegen ihrer Nutzung als Umleitung bei Unfällen auf der A 24 ablehnt.

Wohl erste Einigung zwischen Kreis OPR und dem Land

Kreissprecherin Ulrike Gawande verwies darauf, dass man sich erst bei der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Montag in Neuruppin zu dem Umdenken des Landes äußern wolle. Der Grund: Beim Ausschuss soll ein Verkehrsgutachten zur Umstufung von Straßen in Ostprignitz-Ruppin vorgestellt und diskutiert werden. Dem wolle man nicht vorgreifen.

Nach MAZ-Informationen sollen sich das Land und der Kreis bisher darauf geeinigt haben, dass die Landesstraßen L 166 zwischen Wildberg, Nackel und Friesack sowie die L 223 zwischen Köpernitz und Schönermark (Oberhavel) abgestuft wird. Einen genauen Zeitplan dazu gibt es wohl aber noch nicht.

Wenig Hoffnung für lange geforderten Radweg an der L 164

Unzufrieden ist indes die Bürgerinitiative „Rupiner See“. Diese kämpft seit einigen Jahren um einen Radweg an der Landesstraße L 164, die laut dem Land ebenfalls „abstufungsrelevant“ ist.

Die Initiative will einen Radweg zwischen dem Bahnhof Radensleben und Altfriesack. „Eigentlich sollte dieser Radweg doch schon zu den Feiern von Fontane 200 fertig sein“, sagt Detlef Gebert aus Wustrau. Warum wurde das bisher nicht geschafft, fragte das Mitglied des Wustrauer Heimatvereins.

Land verweist auf zu geringe Verkehrsbelastung

Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) räumte ein, dass „der Stand der Dinge nicht befriedigend“ sei. Denn das Land will lediglich an den Straßen einen Radweg bauen lassen, wo pro Tag mindestens 2500 Autos unterwegs sind. Das ist auf der L 164 zwischen Walchow, Wustrau und Herzberg offenbar nicht der Fall.

Fahren weniger als 2500 Autos pro Tag auf einer Straße ist es aus Sicht des Landes zumutbar, dass auch Radfahrer diese Straße nutzen – ein extra Radweg soll deshalb nicht gebaut werden. Die Bürgerinitiative „Ruppiner See“ hält diese Sicht für gefährlich. Denn die L 164 werde regelmäßig auch von radelnden Kindern auf ihrem Weg zur Schule, von Erwachsenen, die zum Bahnhof Radensleben wollen, sowie in der Saison von Touristen genutzt, die per Rad das Südufer des Ruppiner Sees erkunden, heißt es.

Gemeinde Fehrbellin kann an der Lage nichts ändern

„Die Sache ist verzwickt“, räumte Fehrbellins Bürgermeister Perschall ein. Ändern kann die Gemeinde an der Situation aber nichts – denn für Radwege an Landesstraßen ist das Land zuständig. Das gilt selbst dann, wenn die Straße in Kürze an den Landkreis abgetreten werden soll.

Der Kreis drängt zwar bei einer Übernahme stets darauf, dass die Straßen dann in einem guten Zustand sein müssten und es bestenfalls auch einen begleitenden Radweg gibt. Aber das Land verweist in diesen Fällen stets auf die Verkehrsbelastung.

Fahren weniger als 2500 Autos pro Tag über eine Straße, dann gibt das Land kein Geld für den Bau eines neuen Radweges aus. Schließlich ist das Land vom Rechnungshof aufgefordert worden, beim Unterhalt der vielen Landesstraßen zu sparen.

Von Andreas Vogel