Rheinsberg/Neuruppin

Es hat noch vor dem Osterfest geklappt: In Rheinsberg konnten am Mittwoch sechs Familien, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, Wohnungen der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) beziehen.

Zuvor hatten Mitarbeiter des Landkreises gespendete und neue Möbel in die Wohnungen gebracht und dort aufgebaut. „Demnächst“ sollten sechs weitere Rewoge-Wohnungen in Rheinsberg von Flüchtlingen bezogen werden können, sagt Kreissprecherin Ulrike Gawande.

Rheinsberger Rewoge-Chef erneuert die Kritik am Landkreis OPR

Rewoge-Chef Stephan Greiner-Petter ist dennoch unzufrieden. „Die Wohnungen könnten schneller bezogen werden, wenn ukrainische Flüchtlinge beim Renovieren und Einräumen helfen dürften.“

Das ist aus Sicht der Kreisverwaltung in Neuruppin jedoch aus „versicherungstechnischen Gründen“ bei vom Landkreis gemieteten Wohnungen nicht möglich. Offenbar will der Kreis nicht das Risiko für Unfälle beim Herrichten der Wohnungen tragen. Bei selbst gemieteten Wohnungen sehe es aber anders aus, heißt es vom Landkreis.

Modulbau in Wittstock, ehemaliges Bettenhaus in Neuruppin für Flüchtlinge

Gleichwohl sei es das Ziel, „so weit wie möglich Geflüchtete in Wohnungen unterzubringen“, sagt Andreas Liedtke. Er leitet beim Landkreis das Amt für Familien und Soziales. In einem neuen Modulbau, den der Kreis in Wittstock errichtet hat und der eine Kapazität für etwa 80 Menschen bietet, konnten jetzt 40 Flüchtlinge einziehen.

23 Wohnungen stellt die Wohnungsverwaltungsgesellschaft GWV in Wittstock derzeit für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit. Davon vier in Wulfersdorf, je eine in der Maxim-Gorki-Straße in Wittstock, der Papenbrucher Chaussee sowie im Waldring.

„Vier Wohnungen hat die Firma Swiss Krono für Ukrainer in der Alfred-Wegener-Straße angemietet“, berichtet GWV-Mitarbeiter Volkmar Reichelt. Zwölf Wohnungen richte die GWV im Bohnekamp her.

Hans-Jörg Löther ist Geschäftsführer der GWV. Quelle: Christian Bark

Die Investitionen belaufen sich laut GWV-Geschäftsführer Hans-Jörg Löther auf rund 60 000 Euro. „Mal abgesehen vom großen sozialen Engagement seitens der Stadt und einzelner Privatpersonen“, sagt er. 30 Prozent der zur Verfügung stehenden Wohnungen könnten aber auch für Flüchtlinge genutzt werden, die nicht aus dem Kriegsgebiet der Ukraine stammen und derzeit in Sammelunterkünften untergebracht sind, wie es in einem Schreiben des Landkreises Ostprignitz-Ruppin an die GWV heißt.

Laut Absprache soll der Landkreis die Miete für die Flüchtlinge, ausgenommen jene von Swiss Krono, zahlen. „Dazu liegt aber noch nichts Schriftliches vor. Wir hoffen aber, dass sich daran gehalten wird“, sagt Hans-Jörg Löther.

Vor Jahren sei die GWV nämlich auf der Hälfte der hergerichteten Wohnungen für syrische Flüchtlinge sitzen geblieben. „Wir hatten zwar die Renovierungskosten vom Bund erstattet bekommen, durften die Wohnungen aber nicht weitervermieten“, erklärt der Geschäftsführer. Für die GWV sei das laut Volkmar Reichelt ärgerlich gewesen. „Wir investieren schließlich nicht in Leerstand“, fügt er hinzu.

Neuruppiner Amtsleiter dankt den Ruppiner Kliniken

Weitere 60 geflüchtete Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, leben seit dieser Woche in einem ehemaligen Bettenhaus der Ruppiner Kliniken, das wegen der Corona-Pandemie zuletzt für besondere Aufgaben genutzt worden war. Die Betten für die Flüchtlinge hatte zuvor der Landkreis organisiert und aufgebaut.

„Flüchtlingshilfe ist eine große Kraftanstrengung und geht nur gemeinsam“, betont Amtsleiter Liedtke, der sich ausdrücklich für die Zusammenarbeit mit den Kliniken bedankt.

Im Wusterhausener Ortsteil Lögow waren derweil am Donnerstag nur noch drei von 18 Wohnungen, die für Ukraine-Flüchtlinge hergerichtet wurden, frei. Bisher hat der Landkreis 1036 ukrainische Flüchtlinge registriert. Etwa zwei Drittel von ihnen leben laut Kreissprecherin Gawande in Gemeinschaftsunterkünften, wozu nicht allein das Jugenddorf Gnewikow zählt, sondern auch sogenannte Wohnverbünde wie in Lögow und Rheinsberg.

Erste ukrainische Kinder an Neuruppiner Schule

Bei einem Drittel der 1036 ukrainischen Flüchtlinge handelt es sich um Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre – noch weiß der Landkreis aber nicht, in welchen Kommunen wie viele Kita- und Schulplätze benötigt werden. Das sei erst klar, wenn die Flüchtlinge in Wohnungen umziehen konnten, so Gawande.

Gleichwohl konnten bereits einige ukrainische Kinder und Jugendliche vor Beginn der Osterferien am Unterricht teilnehmen – an der Evangelischen Schule in Neuruppin. Das geht laut Schulleiterin Anke Bachmann aber nur, weil diese ukrainischen Schüler privat untergebracht sind.

Von Andreas Vogel