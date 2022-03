Neuruppin

Die freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind nicht nur zur Stelle, wenn sie vor Ort benötigt werden. Sie helfen auch den Menschen in beziehungsweise aus den ukrainischen Kriegsgebieten.

Hilfe aus Kyritz, Wittstock, Rheinsberg und Temnitz

So beteiligen sich die Feuerwehren Kyritz, Wittstock, Rheinsberg und Temnitz an einer gemeinsamen Hilfsaktion des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg. Dieser steht in Verbindung mit dem Verband der freiwilligen Feuerwehren der Republik Polen, um entsprechende Ausrüstung zu den Kameradinnen und Kameraden in der Ukraine zu transportieren, wie etwa Tragkraftspritzen, Schläuche und persönliche Schutzbekleidung.

Das Material wird zunächst in Falkensee bei Berlin gesammelt und soll dann nach Polen beziehungsweise weiter in die Ukraine gebracht werden, wo die Ausrüstung dringend benötigt wird, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

Feuerwehrleute aus vielen Orten in OPR helfen

Außerdem sind Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis wie beispielsweise aus Lindow, Wusterhausen, Neustadt, Neuruppin oder Fehrbellin von Beginn an engagiert bei der Unterbringung Geflüchteter sowie beim Herrichten von Notunterkünften in den Kommunen.

Kreisbrandmeister Olaf Lehmann: „Die Hilfsbereitschaft überall im Landkreis ist großartig, alle tun ihr Möglichstes. Dafür gilt allen Kameradinnen und Kameraden mein Dankeschön. Wir werden weitermachen und helfen, wo es möglich und nötig ist.“

