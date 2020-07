Neuruppin

„Still, vielfältig, überschwänglich“ – so lobt am Ende Kantor Matthias Noack das Konzert. Am Dienstag waren es Ulrich Thiem und Quartett, die die musikalische Vesper bestritten, die allwöchentlich in der Neuruppiner Klosterkirche stattfinden. Gut 60 Gäste kamen, um den fünf Musikern – im Haupt- oder Nebenberuf – aus Dresden zu lauschen.

Crossover zwischen Bach und Blues

Noack kennt Ulrich Thiem schon aus seiner frühen Jugendzeit in Dresden: „Der Crossover – so heißt das heute ja – zwischen Bach und Blues war damals eher ungewohnt und für mich eine Offenbarung“, erinnert er sich. „Ich bin gespannt darauf, wie Bach unmerklich zum Blues wird.“

Anzeige

Ulrich Thiem Quelle: Regine Buddeke

Weitere MAZ+ Artikel

Mit fast überirdisch klingend klaren Soprantönen eröffnet Almuth Höhnel das Konzert: „Non moriar – ich werde nicht sterben“ heißt der Luther-Choral, an den sich zwei Sarabanden für Cello-Solo von Johann Sebastian Bach anschließen. Im Bach’schen „Alles mit Gott und nichts ohn ihn“ singen die Sopranistin und Juan Carlos Navarro – Tenorsolist und Mitglied des Semperoper-Chors – einer schöner als der andere.

Bass Klaus Holzweißig, der auch den Part am Piano bestreitet, komponiert auch, wie man hört – er hat seinen Mitmusikern die ein oder andere Musik auf den Leib komponiert – etwa eine Psalmsonate nach György Ligeti, in der Höhnel die Jahreslosung in den höchsten Tönen preist.

Marlen Bieber und Almuth Höhnel. Quelle: Regine Buddeke

Der gemeinsam gesungene Mozart ist ein Hochgenuss – andächtig schwelgen die Zuhörer. Auch beim späteren „Panis angelicus“ – einmal mehr schwingt sich der Sopran in himmlische Höhen, jauchzt der Tenor, dass es eine Freude ist.

Cello wird zur Bluesgitarre

So klar der Sopran, so aufregend gefärbt ist Marlen Biebers Alt. Die junge Frau studiert Gesang in Dresden und hat ein Händchen fürs Liedrepertoire, wie man deutlich hört. Mit drei Spirituals wird das Konzert abgerundet – da wird das Cello schon mal zur Bluesgitarre. Um eine Zugabe kommen die Musiker nicht herum – ein kleiner Versinger bringt den Tenor in einen kleinen Lachkrampf – sympathisch live – das Publikum lacht hinterm Mundschutz mit.

Engelstöne: Almuth Höhnel, Marlen Bieber, Juan Carlos Navarro und Klaus Holzweißig (v.l.). Quelle: Regine Buddeke

Am Samstag, 4. Juli, findet um 19.30 Uhr eine Orgelvesper in der Klosterkirche statt, am 5. Juli, 12 Uhr, das Format „Orgelpunktzwölf“ zugunsten der Orgelsanierung. Die nächste Dienstags-Vesper am 7. Juli, ab 20 Uhr, bestreiten Katalina Segura und Ekkehard Wölk mit christlichem Latin Jazz.

Von Regine Buddeke