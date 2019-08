Ulrike Liedtke ist im November 1989 in Berlin in die SDP eingetreten. Gleichwohl versteht sich die Musikwissenschaftlerin nicht als Parteisoldatin, sondern als Künstlerin und Wissenschaftlerin. Die SPD-Frau, die 2014 überraschend in den Landtag einzog, will ihr Direktmandat verteidigen.