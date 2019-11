Gentzschule: Bis Ostern sollen die Container stehen

Tausende Schüler haben hier gelernt: An Geige und Flöte, Saxofon und Schlagzeug, Klavier und Cello, Trompete und Gitarre und vieles mehr. 1959 wurde in Neuruppin die Musikschule gegründet, 1994 ging aus ihr und den Schulen in Wittstock und Kyritz die Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin hervor. 25 erfolgreiche Jahre, die nun gefeiert werden.