Umfrage belegt: Ostprignitz-Ruppin ist nicht sehr fahrradfreundlich

Neuruppin

Das Ergebnis kommt für Fahrradfreunde nicht überraschend: Bei einer ersten Umfrage zum Radverkehr in Ostprignitz-Ruppin haben 80 Prozent der 1700 Teilnehmer den Landkreis als nicht sehr fahrradfreundlich eingestuft.

Die erste Umfrage dieser Art hatte der Landkreis im September und Oktober für insgesamt acht Wochen auf seiner Internetseite freigeschaltet und darüber auch die Städte, Ämter und Kommunen informiert. Die Ergebnisse der Umfrage, die derzeit noch weiter ausgewertet wird, sollen in das geplante Radwegekonzept einfließen, das im nächsten Jahr erarbeitet werden soll, sagte die Teamleiterin Kreisentwicklung Victoria Juraschek am Mittwoch.

Gefährlich sind für Radler auch die Innenstädte in Kyritz, Neuruppin und Wittstock

„Wir möchten die Bürger da mitnehmen, weil für viele Radwege immer wichtiger werden“, so Victoria Juraschek. Das zeigten auch die vielen Initiativen in Ostprignitz-Ruppin, die vernünftige Radwege wollen. Das Problem dabei: Viele der gewünschten Wege befinden sich an Bundes- und Landesstraßen, wie etwa zwischen Herzsprung und Scharfenberg bei Wittstock oder am Ruppiner See zwischen Langen, Wustrau, Radensleben bis nach Herzberg.

Als besonders gefährlich für Radfahrer wurden bei der Umfrage die Situationen in den Innenstädten in Kyritz, Neuruppin und Wittstock sowie die Bundes- und Landesstraßen genannt.

Den meisten ist Radfahren in OPR wichtig

Fast 90 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage gab an, dass ihnen Radfahren wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Allerdings nutzten lediglich knapp die Hälfte ihr Fahrrad täglich, gut ein Drittel jedoch mehrmals in der Woche.

Laut der Umfrage wird das Fahrrad vor allem für den Sport und die Gesundheitsförderung genutzt. Jedoch spiele auch zunehmend der Umweltschutz eine bedeutende Rolle, so Juraschek. Das ist insofern interessant, da nur knapp neun Prozent der Teilnehmer angaben, über kein Auto zu verfügen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass wohl auch viele Autofahrer auf ihr Fahrrad umsteigen würden, wenn es denn ausreichend intakte Radwege in Ostprignitz-Ruppin geben würde.

Laut der Umfrage benutzt schon jetzt ein beachtlicher Teil der Menschen das Fahrrad nicht allein in der Freizeit oder für den Einkauf, sondern auch für den Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Konkrete Zahlen dazu gab es am Mittwoch aber nicht – ebenso blieb unklar, wie viele Kilometer Radweg es eigentlich derzeit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt.

Das sei nicht so einfach zu ermitteln, weil sich die Radwege nicht allein an Kreis-, sondern auch an Bundes-, Landes- sowie kommunalen Straßen befänden, sagte Victoria Juraschek.

Bemängelt wird der fehlende Winterdienst auf den Radwegen in OPR

Abgefragt wurde bei der Umfrage ebenfalls, was sich ändern müsste, damit das Rad öfter genutzt wird. Die bestehenden Radwege müssten saniert und ausgebaut werden und zudem die Lücken im Radwegenetz geschlossen werden, lautet eines der Ergebnisse. Ein anderes, dass Autofahrer mehr Acht auf Radfahrer geben müssten.

Denn das größte Konfliktpotential sehen die Teilnehmer der Umfrage im Autoverkehr, gefolgt von fehlenden oder zu schmalen Radwegen sowie mangelhafter oder fehlender Ausweisung der Radwege.

Gefordert wird zudem, dass es auch einen Winterdienst für die Radwege geben sollte. Das verwundert wenig, da 86 Prozent der Teilnehmenden angegeben haben, dass sie das ganze Jahr über Rad fahren und nicht allein von April bis Oktober.

Das Gros der Teilnehmer an der Radverkehrs-Umfrage in OPR ist berufstätig

Knapp zwölf Prozent der Teilnehmenden an der Umfrage ist unter 30 Jahre alt, gerade mal zwei Prozent über 70 Jahre. Das liege vermutlich daran, dass man sich lediglich online an der Umfrage beteiligen konnte, sagt Victoria Juraschek. Die meisten Teilnehmer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt (27 Prozent), gefolgt von den Altersgruppen der unter 50-jährigen (23,5 Prozent) und unter 60-Jährigen (23,1 Prozent).

Auffällig ist zudem, dass 80 Prozent der Teilnehmer erwerbstätig sind und lediglich knapp neun Prozent im Ruhestand.

Von Andreas Vogel