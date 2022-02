Neuruppin

Das sagten Neuruppinerinnen und Neuruppiner am Freitag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine:

Antje Teuffert. Quelle: Peter Lenz

Antje Teuffert: Mit welchem Recht überfällt Putin die Ukraine?

„Was bildet sich dieser Putin überhaupt ein, wie kann er hier angebliche Friedenstruppen in die Ukraine senden und auch noch von Unterstützung reden?

Dann bin ich heute Morgen aufgestanden und dachte mir, mit welchem Recht überfällt der einfach die Ukraine? Als dann noch ein Moderator im Radio sagte, ich glaube wir haben einen Europäischen Krieg, war mit so schlecht, und ich war einfach nur schockiert. Ich finde einfach keine Worte.

Mir kam auch der Gedanke an den Zweiten Weltkrieg, es gibt so viele Parallelen. Wir sollte einfach zusammenrücken, um dieser Aggression entgegenzustehen.“

Ursula Lehmann. Quelle: Peter Lenz

Ursula Lehmann: Klar habe ich auch Angst vor dem Krieg

„Ich bin nicht überrascht gewesen, diese Entwicklung war lange vorherzusehen, und mahnende Stimmen wie die von Altkanzler Gerhard Schröder oder Matthias Platzeck wurden nicht ernst genommen. Die Nato hat mit Ihre Osterweiterung Russland immer weiter in die Enge getrieben, und Putin selbst wurde einfach nicht ernst genommen.

Im Roman ,Eiszeit’ von Gabriele Krone- Schmalz kann man diese Entwicklung nachlesen. Klar habe auch ich Angst vor einem Krieg in Europa und hoffe das dieser niemals kommen wird. Ich höre schon gar keine Nachrichten mehr, es geht doch bei allem nur um Geld und Machtinteressen. Die kommenden Preissteigerungen bei Energie und anderswo sind dabei unser geringstes Problem.“

Christiane Leibenguth. Quelle: Peter Lenz

Christiane Leibenguth: Die Zukunft unserer Kinder steht auf dem Spiel

„Ich finde es einfach nur schrecklich was gerade passiert, und ich habe große Angst, dass sich dieser Konflikt auch noch auf weitere Länder ausweitet.

Die Zukunft unserer Kinder steht hier auf dem Spiel und wird diese mit Sicherheit auch negativ beeinflussen. Sie bekommen den Krieg doch jetzt hautnah mit.

Klar wird sich auch wirtschaftlich etwas ändern und vor allem bei den Energiekosten werden wir es alle merken , aber wir können nur hoffen dass der Spuk bald wieder vorbei ist.“

Manfred Pfister. Quelle: Peter Lenz

Manfred Pfister: Meine Angst ist, dass irgendeiner die Nerven verliert

„Ich habe aus dem Fernsehen davon erfahren und war total erschrocken. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas heute noch in Europe möglich sein wird. Dass Putin so weit gehen wird, war für mich nicht erkennbar.

Meine größte Angst ist derzeit, dass irgendeiner die Nerven verliert und sich dieser Krieg ausweitet. Das was gerade an Sanktionen gegen Putin beschlossen wurde, ist das einzige Mittel was wir derzeit auch haben.

Wir sollten uns mit der Ukraine solidarisch zeigen und darauf hoffen, dass sich die Vernunft durchsetzt. Putin benimmt sich nach meiner Meinung wie Hitler.“

Silvana Münch. Quelle: Peter Lenz

Silvana Münch: Heizkosten steigen – Sanktionen sind trotzdem richtig

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet das Putin seine Drohungen wahr macht. Damit ist ein Krieg in Europa absolut in denn Bereich des Möglichen gerückt, und das ist eine Situation, die mir einfach auch Angst bereitet.

Wichtig ist für mich jetzt, dass den Menschen dort geholfen wird und wir nicht nur an uns denken. Sicher werden die Preise, gerade bei den Heizkosten steigen, aber die eingeleiteten Sanktionen gegen die Kriegstreiber sind alternativlos.

Auch bei der Aufnahme von möglichen Flüchtlingen sollten wir nicht engstirnig denken, sondern tun, was zu tun ist.“

Adrian Klose. Quelle: Peter Lenz

Adrian Klose: chulen sollten den Krieg in der Ukraine aufgreifen

„Mir waren die Spannungen seit Jahren bekannt, und ich habe mit diesem Schritt Putins gerechnet. Was mir Sorgen bereitet, ist die Gefahr eines Flächenbrandes und dass auch Deutschland in diesen Krieg hineingezogen wird. In diesem Falle gäbe es auch hier eine Mobilmachung, und wir wären mittendrin im Krieg.

Gerade für meine Kinder sehe ich die Zukunft gefährdet und erwarte das man dieses Thema auch an den Schulen aufgreift. Die Kinder kommen mit Fragen nach Hause, denn auch sie, bekommen den Konflikt mit. Wir müssen gerade ihnen die Angst nehmen. Die Sanktionen begrüße ich ausdrücklich, aber die deutsche Regierung sollte alles unternehmen, um die Preissteigerungen gegenüber der eigenen Bevölkerung zu mindern.“

Von Peter Lenz