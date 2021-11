Umjubeltes Konzert von Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson in Neuruppin

Neuruppin

„Hallo Neuruppin, schön, wieder hier mit euch zu sein“, ruft Ray Wilson mit seiner wunderbaren Stimme und der Saal liegt ihm schon zu Füßen. 2019 war der Ex-Genesis-Sänger das letzte Mal in der Kulturkirche zu Gast – damals war ausverkauft, am Freitagabend war der Saal auch ordentlich voll, Dank der 2G-Regelung.

Er kam, sang und siegte: Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson ist nicht zum ersten Mal in Neuruppin aufgetreten. Und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Die Fans jedenfalls jubelten über die Songs von Genesis und die von Ray Wilsons Soloalben.

Im Holzfällerhemd und zerrissenen Jeans, mit der langen Mähne und der hölzernen Gitarre, die den Impetus von schön authentisch-unverstärkter Lagerfeuerromantik trägt, obschon sie natürlich einen eingebauten Verstärker hat, wirkt Wilson wie ein aus der Zeit Gefallener, der grad barfuß auf dem Weg nach Woodstock ist. Das steht ihm gut und auch den Liedern, die er singt. In seinem Programm „Genesis meets Classic“ hat er natürlich alles im Gepäck, was Genesis so berühmt gemacht hat.

Aber darauf ruht er sich nicht aus – er trumpft auch mit viel eigenem „heißen Scheiß“ auf, der sich hören lassen kann. Zwei Jahre nur sang er bei Genesis und nahm mit der Band das Album „Calling all stations“ auf, aus dem er am Freitag natürlich auch einige Titel brachte. Danach ging das Leben weiter – mit dem Album – nomen est omen – „Change“. Den Titelsong bringt er natürlich auch am Freitag.

Das Publikum tanzte. Quelle: Regine Buddeke

Dazu Songs von seinem Album „Chasing Rainbows“ und von seiner brandneuen Scheibe „The Weight of Man“. In Wilsons Songs kann man sich einkuscheln – der Mann mit der rau-tiefen Stimme hat eine kleine Ader für romantisches Metier, verpackt in rockige Klänge, die manchmal an der sphärischen Musik Pink Floyds kratzen.

Songs von Genesis und Ray Wilson

Ihm zur Seite eine Handvoll exquisiter Musiker: Sein Bruder Steve an der Gitarre, Kool Lyczek ist der Pianomann, Marcin Kajper lässt sein Saxofon lachen und weinen. Dazu Mario Koszel am Schlagzeug und – last not least – Alicja Chrzaszcz, sexy in Schwarz und mit der Geige gibt sie die Prise Klassik ins Programm.

„Strange time“ – seltsame Zeit, ruft Ray Wilson. „Yes“, antwortet der Saal. „Eine Zeit, in der man leicht den Kopf verlieren kann“, sagt Wilson und singt weiter. Ruhige Balladen, rockige Rhythmen. Er macht nicht allzu viele Worte, weiß, man will ihn singen hören und nicht quatschen. Die Fans jubeln nach jedem Song – egal ob es einer der Hits von Peter Gabriel, Phil Collins oder Ray Wilson ist: „Solsbury Hill“, „That’s all“, „Follow you follow me“, „In the Air tonight“ – die Fans können es mitsingen und tun es auch.

Das Publikum in Neuruppins Kulturkirche war hin und weg

Handys leuchten zwischen den zuckenden Scheinwerfern, flammendrot glüht der Wilson-Schriftzug vom Plafond. Man tanzt, genießt die Freiheit des Konzerts. Und feiert das Leben. Ray Wilson singt passend dazu „Wait for better days“. Und hey, trotz aller Widrigkeiten: So schlecht ist ein Tag nicht, wenn man abends zu Ray Wilson ins Konzert gehen kann.

Von Regine Buddeke