Neuruppin Neuruppin - Blitzerfotos: Das Land wartet ab Das Potsdamer Polizeipräsidium und das Innenministerium in Potsdam sehen nach einem Urteil des obersten Gerichtes im Saarland zu stationären Blitzern keinen Grund zum Eingreifen. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin lässt die umstrittenen Anlagen weiter blitzen.

Der Blitzer an der B 189 in Heiligengrabe wurde von MAZ-Lesern zum fiesesten Blitzer in der Region gekürt. Quelle: Björn Wagener