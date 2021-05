Unbekannte schlitzen an A 24 von 15 Lkw die Plane auf

Neuruppin

Bereits in der Nacht zu Freitag schlitzten Unbekannte auf dem Rastplatz Linumer Bruch-Nord an der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg die Plane eines Sattelanhängers auf. Die Diebe stahlen von der Ladefläche Sprüher für Gartenblumen, welche als Stückgut auf dem Lkw geladen waren. Der Fahrer schlief während der Zeit in seinem Lastwagen. Der Schaden wird auf insgesamt 1150 Euro geschätzt.

Überblick über die Ladung verschafft

In der Nacht zu Sonnabend schlitzten Unbekannte auf dem Parkplatz Borker See an der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg bei zwölf abgestellten Sattelkraftfahrzeugen die Planen auf, um sich vermutlich einen Überblick über die Ladung zu verschaffen. Um 2.15 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung die Beschädigungen und weckte die schlafenden Fahrer der jeweiligen Lastwagen. Gestohlen wurde hier offenbar nichts.

Ebenfalls am Sonnabend, gegen 3.30 Uhr, entdeckten Polizisten auf der Tank-und Rastanlage Linumer Bruch-Nord zwei weitere beschädigte Sattelauflieger. Auch in diesen Fällen wurde offenbar nichts gestohlen.

Von MAZonline