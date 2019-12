Neuruppin

Ein 17-Jähriger hielt sich am Samstag gegen 22 Uhr mit einigen Bekannten am Rosengarten in Neuruppin auf, als sich eine andere Gruppe näherte. Ein Mann aus dieser Gruppe fragte den 17-Jährigen nach Zigaretten, was dieser verneinte.

Daraufhin erhielt der 17-Jährige mehrere harte Schläge ins Gesicht. Danach verschwanden der Schläger und dessen Gruppe. Wohin, das hat keiner mitbekommen.

Der 17-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in die Ruppiner Kliniken gebracht. Es wurde Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen der Kripo wegen der Körperverletzung laufen noch. Zeugen sollten sich bei der Neuruppiner Polizei melden: Telefon 03391/35 40.

Von MAZonline