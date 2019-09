Neuruppin

In einem Lebensmittelgeschäft an der Junckerstraße in Neuruppin ist am Donnerstagnachmittag ein Ladendetektiv krankenhausreif geschlagen worden. Er hatte um 16.45 Uhr zwei 13-jährige Jungen beim Diebstahl von Waren im Wert von rund 5 Euro erwischt.

Mit gebrochenen Knochen in die Klinik

Wie der Polizei später bekannt wurde, schlug ein bisher unbekannter Mann den 48-jährigen Ladendetektiv daraufhin derart heftig, dass er mit multiplen Verletzungen und Knochenbrüchen im Krankenhaus behandelt werden musste.

Kripo ermittelt zu den Hintergründen

Die beiden Jungen wurden an die Eltern übergeben beziehungsweise in die Inobhutnahme in Neuruppin gebracht. Die Kripo ermittelt in dem Fall.

Von MAZonline