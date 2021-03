Alt Ruppin

Nach einem schweren Unfall war die Bundesstraße B167 in Alt Ruppin am Montag etwa zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Vier Fahrzeuge waren in das Unglück verwickelt. Der Schaden an den Autos ist enorm. Verletzt wurde bei dem Unfall aber nur eine Person und auch die nicht sehr schwer.

Der Unfall ereignete sich am Mittag gegen 12.30 Uhr in Höhe des Gewerbegebietes am Ortsausgang von Alt Ruppin in Richtung Herzberg.

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin hatte offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Sie war mit ihrem Wagen in Richtung Wulkow unterwegs, als der Fahrer des Wagens vor ihr bremste. Das Auto musste stoppen, weil der Pkw vor ihm – der dritte Beteiligte des Unfalls – abbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte.

Auto wird auf Gegenfahrbahn geschleudert

Statt ebenfalls zu bremsen, trat die Verursacherin des Unfalls aufs Gaspedal und rammte mit ihrem Auto den Wagen vor ihr. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das wartende Auto davor geschoben, drehte sich gleichzeitig und rammte außerdem einen Lastwagen, der auf der Gegenfahrbahn stand.

Alle vier Fahrzeuge wurden dabei arg in Mitleidenschaft gezogen, der Lkw eher gering. Die Insassen der Autos wurden trotz des heftigen Zusammenstoßes aber nicht verletzt. Lediglich die Frau, die den Unfall verursacht hatte, musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden, so die Polizei.

Um den Unfall aufzunehmen und die demolierten Autos abschleppen zu können, war die B167 bis gegen 14.30 Uhr gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.

Von Reyk Grunow