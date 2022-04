Unfall in Neuruppin mit drei Verletzten: Alkoholisierte Frau fuhr gegen Baum

Neuruppin

Mit einem Straßenbaum kollidierte eine 23-jährige Renault-Fahrerin am Montag gegen 22.20 Uhr in der Neuruppiner Rudolf-Breitscheid-Straße . Als die junge Ruppinerin von der August-Bebel-Straße nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle und fuhr mit dem Renault geradeaus gegen einen Baum und gegen die Fassade eines Hauses.

Ruppinerin am Steuer stand unter Alkohol

Die Fahrerin und eine 20-jährige Mitfahrerin aus Neuruppin mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein 24-jähriger Kyritzer Insasse wurde aufgrund seiner leichten Verletzungen an der Unfallstelle ambulant in einem Rettungswagen behandelt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin vor Fahrtantritt Alkohol getrunken haben soll.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.. Quelle: Alexander Bergenroth

Zwei Neuruppiner mussten ins Krankenhaus, ein Kyritzer wurde ambulant versorgt

Einen Atemalkoholtest lehnte die Unfallfahrerin jedoch ab. Daraufhin entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Beamten stellten den Führerschein der jungen Frau sicher. Ein Abschleppunternehmen musste den Renault bergen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Von MAZonline